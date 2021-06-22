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В Екатеринбурге отложили открытие отеля Hyatt Place. Снова

В Екатеринбурге отложили открытие отеля Hyatt Place. Снова
Автор фото: Григорий Постников. Иллюстрация: 66.ru

Для гостей отель станет доступным осенью 2021 г. — до этого времени номеров в продаже нет. Сейчас в заведении проводят тестирование основных систем и обучают персонал.

#СТРОЙКА#УГМК#НОВОСТИ

Hyatt Place, расположенный рядом со стадионом «Екатеринбург-Арена», в очередной раз перенес сроки открытия. Бронирование номеров на сайте заведения доступно с 4 октября 2021 г. Как сообщили в самом отеле, здание уже сдано в эксплуатацию, набран основной персонал — сейчас он проходит обучение.

Подготовка к открытию нового отеля — это комплексный проект, охватывающий сотни сложнейших этапов и видов деятельности от строительных работ до подбора персонала, и сегодня он близится к своему завершению, — приводит портал 66.RU слова менеджра по маркетингу отеля Hyatt Place Ekaterinburg Дарьи Волковой.

Напомним, строительство второго в городе отеля бренда Hyatt Place возводится с 2017 г. Гостиница рассчитана на 146 номеров площадью от 25 до 73 кв. м. Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу 2018 г., однако этого не произошло. За время работ сменился генподрядчик — вместо сербско-итальянской компании Tradeunique здание передали «ПСК Термоинжениринг». Также повысился класс отеля — с «бизнеса» на «бизнес плюс». После смены генподрядчика новой датой открытия отеля называли март 2019 г., затем — лето 2021 г., сообщал DK.RU. Сейчас сроки снова сдвинулись.

Инвестором стройки выступает Уральская горно-металлургическая компания. Как рассказывал DK.RU, в конце октября 2020 г. советник гендиректора УГМК Андрея Козицына Алексей Рябцев, который курировал строительство отеля, покончил с собой. По одной из версий, причиной стали неурядицы со сдачей отеля — по словам друзей, у Алексея Рябцева было обостренное чувство долга.

Автор: Инна Вейн
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