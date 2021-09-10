Алкоголь на рабочем месте: простить или уволить? Как российский бизнес борется с пьянством

«Состояние алкогольного опьянения неприемлемо для сотрудников, которые работают напрямую с клиентами. Работник клиентского сервиса должен понимать, что он является лицом компании».

Нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте является не только дисциплинарным проступком. В ряде отраслей это просто опасно — и для коллег, и для клиентов. По статистике, 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения.

В России не ведется учет увольнений за пьянство (во всяком случае, каких-либо актуальных данных найти не удалось), но косвенные факторы говорят о масштабах проблемы. Например, по данным МВД России, в 2020 году выявлено более 550 тыс. фактов езды в нетрезвом состоянии, около 70 тыс. отнесено к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 81 ТК РФ появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения является основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, отмечает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы:

В случае, если работодатель застал работника за распитием или в состоянии алкогольного опьянения, в первую очередь работодателю необходимо зафиксировать данный факт. Ему необходимо составить соответствующий акт, а также направить работника на медицинское освидетельствование. Если откажется, то нужно составить акт. В нем желательно подробно указать обстоятельства: признаки опьянения, обстановку, в какое конкретно время работник находился в нетрезвом состоянии.

В любом случае работодатель вправе привлечь такого сотрудника к дисциплинарной ответственности. Для этого необходимо взять у него письменное объяснение. «Также, в соответствии со ст. 76 ТК РФ, работодатель может отстранить такого сотрудника от работы, издав соответствующий приказ», — подчеркнула Широкова.

Для кого «пиво по пятницам — обязательная процедура», а кто не поощряет распитие спиртного даже на праздниках, Секрет фирмы узнал у московских топ-менеджеров.

Так, Иван Утенков, руководитель «Цветочного ряда», отметил, что распитие алкоголя в компании запрещено: «За это мы увольняем». Такие случаи были среди линейных сотрудников — непосредственно тех, кто общается с гостями магазинов:

Мы это, к счастью, искоренили. Я считаю, что в подобных вопросах позиция руководства должна быть крайне жесткой. Никакое событие — будь то день рождения, радость или горе — не должно становиться поводом для распития спиртных напитков во время исполнения своих служебных обязанностей.

Юрий Левита, соснователь Black Star Burger и Free Company, говорит, что «бывают ситуации, когда употребление алкоголя приемлемо, например, в дни рождения сотрудников или на корпоративе — но строго в нерабочее время и вне рабочего места».

Преподносить алкоголь в качестве подарка руководителю вполне уместно. Главное, чтобы это не выглядело как взятка, — добавил Левита.

Пиво с пиццей вечером по пятницам — обязательная процедура в офисе, продолжает Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан», добавляя, что «без этого сложно представить современную ИТ-компанию».

Можно сказать, это одна из лучших традиций. Даже есть такой тест для новеньких: если не выпивает со всеми на пятничной посиделке, то не проходит испытательный срок. [Но] в рабочие часы выпивать неприемлемо — увольнение. Мы сталкивались с ситуациями, когда люди неоднократно приходили на работу с сильного похмелья. С такими расставались, — рассказывает Козлов.

Практически все корпоративы компании «ВсеИнструменты» проходят без алкоголя. Исключение — Новый год, когда допускается шампанское, отмечает HR-директор онлайн-гипермаркета Алеся Ракитина:

Наша корпоративная культура — про ЗОЖ и спорт, про пользу для себя и всего мира. Все наши [корпоративные] мероприятия проходят в формате спортивных поединков и конкурсов. Мы вкладываем бюджет в классное времяпрепровождение, а не в алкоголь.

Артем Авакимов, руководитель строительной компании ESG, привык давать проштрафившимся сотрудникам второй шанс, но только один:

В должностных инструкциях прорабов и руководителей проекта есть штрафные санкции за употребление алкоголя. Первый раз — штраф в размере 50 000 рублей, повторное употребление — увольнение с невыплатой. <...> Такие люди разлагают весь коллектив. И если оставлять подобное поведение безнаказанным, то любой другой сотрудник будет думать: «О, а так можно было!». И, естественно, будет повторять.

В свою очередь Сергей Будник, руководитель компании Least, не возражает против небольшого количества алкоголя в офисе во время празднования дня рождения или другого события. «В этом нет проблемы, если все в меру и не мешает рабочему процессу», — говорит он.

Где я не приемлю состояние алкогольного опьянения, так это среди сотрудников, которые работают напрямую с клиентами. Здесь бы нам точно пришлось расстаться при первом же таком случае, поскольку работник клиентского сервиса должен понимать, что он является лицом компании. Также я против любого алкоголя на производстве и складе, так как это может повлечь за собой тяжкие последствия для здоровья самого сотрудника и окружающих, — резюмировал Будник.

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