Не выполнил план, причинил материальный ущерб? Как оштрафовать сотрудника легально

«Депремирование» в России вне закона. Но есть четыре способа использовать денежные дисциплинарные взыскания легально. Применяйте их только в оправданных случаях, иначе рискуете упасть в кадровую яму.

В пандемию российские компании стали шире применять денежно-карательные меры. За первое полугодие 2021 года 44% работодателей оштрафовало своих сотрудников. 9% оштрафованных работников недополучили более 30% месячной зарплаты. Такие данные содержатся в результатах опроса газеты Ведомости и компаний HeadHunter и Online Market Intelligence.

По действующему законодательству (ст. 192 ТК РФ) работодатель может применить в отношении своего сотрудника три вида наказаний: сделать замечание, вынести выговор, уволить. Штрафы в перечень разрешенных законом дисциплинарных взысканий не входят.

На практике именно оштрафовать работника невозможно, даже если его действия нанесли компании прямой и значительный ущерб. В законах такой вид наказания не прописан, суды почти всегда встают на сторону «пострадавшего» сотрудника, — отмечает Наталья Ненашева, управляющий партнёр Topline.

Секрет фирмы опросил юристов, чтобы узнать, как использовать денежные дисциплинарные взыскания, не нарушая законы.

Удержать деньги из зарплаты

Если сотрудник некачественно выполняет свои обязанности, работодатель может привлечь его к ответственности — удержать зарплату (ст. 137 ТК РФ).

Работодатель имеет право выплатить не всю зарплату, если: работнику выдали аванс, но он его не отработал; сотрудник получил средства на служебную командировку или перевод в другую местность, но не израсходовал их и не вернул; сотруднику выдали излишне большую сумму из-за бухгалтерской ошибки; в процессе увольнения работник получил отпускные, но не отработал их.

Удержание зарплаты также используют в тех случаях, когда сотрудник не выполняет свои обязанности. Тогда работодатель должен обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд, чтобы взыскать средства. И если вину работника признают, с его зарплаты удержат деньги в нужном объеме.

Но в законе есть ряд исключений, при которых удержать оплату труда нельзя. К ним относятся призыв в армию, ликвидация компании, сокращения штата и другие причины.

Сократить премиальную часть зарплаты

Депремирование, как и штрафы, не входит в число разрешенных дисциплинарных взысканий. Но «наказание рублем» работодатель может предусмотреть в Положении о премировании, указав, в каких случаях персонал будет лишён дополнительных выплат.

При этом есть несколько условий:

1| Премиальную часть нельзя включать в оклад. Иначе снижение суммы или лишение сотрудника выплат будет незаконным (штраф работодателю от 1 тыс. до 50 тыс. руб.). Премия может быть переменной частью заработной платы.

2| В документе должно быть подробно расписано, по каким критериям будет оцениваться эффективность труда и выплачиваться премиальная часть.

3| В трудовом договоре и Положении о премиях нельзя использовать термин «депремирование», но работодатель может указать, что сотрудник лишится премии за нарушение трудовой дисциплины.

4| Перед взысканием необходимо документально зафиксировать, какое именно нарушение совершил работник, а также наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Заставить возместить материальный ущерб

Если работник разбил служебную машину, сломал дорогостоящее оборудование или недосчитался денег в кассе, работодатель может покрыть свои потери, удержав потерянную сумму с заработка работника. Для этого в законе есть понятие материальной ответственности (ч.1 ст. 238 ТК РФ).

Однако возмещать моральный ущерб, компенсировать репутационные потери работодателю вследствие дисциплинарного проступка работник не обязан. Все эти взыскания возможны только в судебном порядке, говорит адвокат Александр Яшин.

По закону нельзя взыскать с человека больше одного его месячного заработка. Чтобы обойти это ограничение, работодатель может заключить договор о полной материальной ответственности (составляется как на одного человека, так и на группу сотрудников).

В ст. 243 ТК РФ описаны дополнительные случаи, когда сотрудник будет нести полную финансовую ответственность. Среди них недостача товаров, оборудования и других материальных ценностей, которые передали сотруднику с официальным договором.

В рамках этого закона полную материальную ответственность могут нести главный бухгалтер или заместитель руководителя организации.

Но и у этой меры есть ряд нюансов:

1| В ст. 238 ТК РФ сказано, что работник должен возместить работодателю только «прямой действительный ущерб». Упущенная выгода — снижение прибыли или потеря важного клиента — к нему не относится.

2| Сотрудник не может нести ответственность за товар, если он хранился в ненадлежащем виде по вине руководителя.

Снизить зарплату

Четвертая возможность материально наказать работника за несоблюдение должностных инструкций — понизить его зарплату. В ст. 155 ТК РФ говорится, что работник, который полностью не выполнил свою норму труда, получит от работодателя оплату только выполненного объема работы.

Если же сотрудник не выполнил должностные инструкции по независимым от него причинам, за ним сохраняется 2/3 тарифной ставки. А в том случае, когда работодатель сам виноват в снижении норм труда, он должен выплатить своему сотруднику не менее одной средней зарплаты.

Снизить зарплату можно также за простой в работе. Если в нем виноват сотрудник, работодатель может удержать всю сумму за неотработанные часы. В остальных случаях компания обязана заплатить 2/3 ставки.

Это не работает для сотрудников творческих профессий — артистов, модельеров, скульпторов, художников и др. Им необходимо выплатить полную сумму.

Понизить зарплату на законных основаниях также можно, если работник не сообщил о поломке оборудования.

Впрочем ситуация на рынке труда подталкивает работодателей пересматривать свои принципы к мотивации и демотивации сотрудников. Опрошенные DK.RU эксперты АРАУ сошлись во мнении, что у соискателей на первое место вышла репутация работодателя, на второе — стабильная и гарантированная зарплата, а не «возможность заработать».

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