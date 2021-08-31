Рабочая сила как новое золото: HeadHunter увеличил прибыль на 435%

Аналитики называют происходящее «беспрецедентной схваткой за персонал» (в кадровом активе России — только 25% населения) и делают ставку на акции компаний, связанных с рынком труда.

Компания HeadHunter опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Так, чистая прибыль сервиса увеличилась на 435%, составив 1,28 млрд рублей (против 239 млн рублей годом ранее). Выручка компании достигла 3,9 млрд рублей (+ 155% год к году). Такую динамику роста в компании связали с повышенным спросом на кандидатов, пишет Секрет фирмы. Повышение прогноза по росту выручки до 63-68% — это лучший показатель среди российских ИТ-компаний, акции которых торгуются на рынке, с учетом того, что выросла не только выручка, но и прибыль. На конец августа акции HeadHunter торгуются по 3878 рублей, что на 50% выше, чем 6 месяцами ранее.

Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал»:

Сервис hh.ru объясняет свои исключительно высокие финансовые результаты ростом чистой выручки. Но при этом сказывается эффект низкой базы прошлого года, из-за пандемии и карантинных ограничений. Рост выручки обеспечивается ростом спроса на сотрудников и увеличением числа платных клиентов. В прошлом году компания приобрела ресурс Zarplata.ru, что также отразилось на результатах работы организации в 2021 году. В марте этого года hh.ru приобрел ООО «Скиллаз» — компания развивается в секторе HR-технологий. hh.ru становится компанией на стыке подбора персонала и развития технологических решений, то есть все больше уходит в сектор ИТ с уклоном в рекрутинг. Что, безусловно, станет одной из причин дальнейшего роста показателей — как финансовых, так и операционных.

Акционеры HH недавно провели SPO (secondary public offering — публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам), компания объявила о готовящемся запуске buyback (обратный выкуп акций эмитентом у их владельцев) и презентовала сильные финансовые результаты за II квартал 2021 года.

«Но не стоит ожидать слишком многого от этих бумаг в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что к концу августа 2021 года озвученный позитив по большей части уже отыгран и заложен в котировки. Не стоит забывать и о том, что хорошие финансовые результаты эмитента вовсе не гарантируют непрерывного и безоткатного роста стоимости любых акций, особенно если это низколиквидные бумаги», — сообщил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Пока что история обращения акций и расписок компании HeadHunter на биржах слишком коротка — они торгуются немногим менее года, тем не менее, текущий курс её акций выглядит вполне справедливым и обоснованным. Бумаги HH нельзя назвать дешёвыми по мультипликаторам, однако это оправдано тем, что компания динамично растет. Важно также, что это прибыльный рост — инвесторы видят результаты уже сейчас, что дополнительно подстегивает спрос на бумаги.

Все мировые компании, которые связаны с рынком труда, чувствуют себя прекрасно — их акции находятся около исторических максимумов и прилично выросли с начала года, говорит начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин. Он приводит в пример американскую консалтинговую компанию Robert Half International с оценкой $11,6 млрд, у которой стоимость акций выросла с начала года на 66%, как и у HeadHunter, и HR-агентство по поиску и подбору персонала Manpower. «У HeadHunter нет прямых конкурентов в России, так что сейчас это идеальный кандидат для долгосрочного портфеля», — считает аналитик.

Проблемы с кадрами на мировом рынке труда начались еще до пандемии. Bloomberg связывает это с сокращением зарплат и рабочих мест. А сейчас добавилась нехватка мигрантов, а также восстановление спроса и рост экономик после падения. В Великобритании, например, теперь больше миллиона свободных вакансий, и это рекорд, а издание называет происходящее «беспрецедентной схваткой за персонал».

В России тоже дефицит кадров, особенно в строительной отрасли. Количество вакансий рабочих специальностей в этой сфере выросло на 210%, а количество резюме — всего на 7%.

Сейчас структура населения страны такова, что к реальному производительному труду не привлекается примерно 50% жителей — дети, старики, пенсионеры, бюджетники (военные, полиция, учителя, чиновники, ученые и т.д.). Из оставшегося числа (50 %) можно вычесть половину — кто в принципе не работает, не хочет работать и не будет работать. В активе остается только 25% от общего числа граждан, — отмечал ранее в комментарии DK.RU Рифат Амиров, генеральный директор кадрового агентства «Карьера».

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