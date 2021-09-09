Суд взыскал с экс-министра Михаила Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн

В 2020 г. с Абызова уже взыскали «рекордные» 32,5 млрд руб. по делу о легализации коррупционного дохода. Часть этой суммы взыскана еще раз. В «Альфа-банке» не понимают, в чем суть претензий к ним.

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал $22 млн с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на адвоката экс-чиновника Юлия Тайя. Общая сумма исковых требований в валютном эквиваленте составила $126,5 млн. Дело рассматривалось в Гагаринском суде Москвы.

Ранее деньги по этому делу уже были взысканы по решению Гагаринского суда в размере 32,5 млрд рублей, сегодня часть от этой же суммы была взыскана еще раз. С юридической точки зрения это невозможно, мы будем обязательно обжаловать решение, — отметил юрист.

Речь идет о прошлогоднем решении суда взыскать с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров более 32 млрд руб. Сумма взыскания является рекордной для России, сообщал DK.RU.

«Альфа-банк» намерен обжаловать решение суда в установленном законом порядке. В пресс-службе банка отметили, что «в ходе рассмотрения дела в суде не стало понятнее, в чем состоит суть претензий»:

[Мы] полагаем, что исковые требования заявлены к банку необоснованно. Ранее прокуратура указывала на «признаки антисоциальной сделки». Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер. В первую очередь, мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан.

С 2012 по 2018 год Абызов занимал пост министра по вопросам открытого правительства. В сентябре 2019 года ему предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и легализации около 32 млрд рублей. Обвинение считает, что Абызов получил эту сумму в качестве незаконного дохода: будучи членом правительства, он скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые незаконно управлял Сибирской энергетической компанией.

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Абызова в доход государства 32,5 млрд рублей. Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом установила, что часть денег, которые упоминались в деле Абызова, экс-министр конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.

В связи с тем, что проект не состоялся, деньги с десятипроцентным доходом в размере $126,5 млн подлежали возврату в Россию, — говорилось в исковом требовании, на которое ссылалась газета «Коммерсант».

Новое исковое заявление на экс-чиновника и банк было подано в начале августа 2021 года. Ранее DK.RU подробно рассказывал о схеме легализации коррупционного дохода Абызова.

В настоящее время Абызов отбывает наказание в тюрьме.