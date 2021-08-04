Генпрокуратура собирается взыскать более $126 млн с экс-чиновника и Альфа-банка

Иск стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в 32 млрд руб.

Генпрокуратура РФ обратилась с исковым заявлением в Гагаринский райсуд Москвы. Представители ведомства требуют взыскать с Альфа-банка $104,5 млн и еще $22 млн с Михаила Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода», сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как полагает издание, иск является продолжением уголовного дела в отношении экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров. Сумма взыскания по этому делу является рекордной для России — 32 млрд руб. Год назад суд установил, что чиновник, перейдя в 2012 г. на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), а также Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited. Данные компании зарегистрированы на Кипре и в 2011 г. вошли в состав акционеров СИБЭКО, став затем владельцами 95,52% его акций.

Михаил Абызов продолжал тайно управлять активами, находясь в должности советника президента России, а затем и члена правительства РФ — вплоть до 2018 г. В 2017 г. Абызов принял непосредственное участие в переговорах с АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и АО «Кузбассэнерго». От них в феврале 2018 г. на счета офшоров в ПАО «Совкомбанк» поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. руб., которые Генпрокуратура, а вслед за ней и суд (решение уже вступило в законную силу) признали коррупционным доходом.

По указанию чиновника, кипрские компании на 18,9 млрд руб. приобрели €268 млн, деньги разместились на счетах Совкомбанка. После чего 6,3 млрд руб. были переведены на счета офшоров, открытые в кипрском филиале ПАО «Промсвязьбанк» и латвийском Rigensis Bank AS. Всего с января 2018 по июнь 2019 гг. этими компаниями в Совкомбанке дополнительно были открыты не менее 22 счетов, на них перечислены полученные от продажи акций средства. $50 млн по распоряжению Абызова были потрачены на приобретение облигаций на предъявителя, выпущенных Совкомбанком, а еще €172,5 млн — на облигации Германии. Ценные бумаги разместили на счетах в том же Совкомбанке. Средства и облигации (всего почти на 19 млрд руб.) на счетах Совкомбанка были арестованы и сейчас взыскиваются в доход РФ.

Как установили представители ФСБ и Росфинмониторинга, часть вырученных от сделок средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенжера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 г. через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

Поскольку проект провалился, средства Абызова с десятипроцентным доходом в размере $126,5 млн подлежали возврату в Россию. В новом иске отмечается, что Михаил Абызов пытался сохранить деньги по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк». Для этого он «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». В свою очередь, АО «Альфа-банк» провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Суть иска заключается в то что данное имущество в силу коррупционного происхождения не может быть законным средством платежа. Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

Юрист Абызова сообщил, что знает о новом иске, отметив, что производство по первому делу еще не завершено.

У Абызова арестованы активы, стоимостью почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), данное решение пока безуспешно обжалуется, — сообщил адвокат Абызова Юлий Тай. — Продолжается ознакомление господина Абызова и других фигурантов уголовного дела, не признающих свою вину, с материалами расследования. Мы существенно продвинулись в данном вопросе.

Требуя вернуть в доход государства $126,5 млн, госструктуры указывают, что действия Михаила Абызова и Альфа-банка в этом случае носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер», а главной целью ответчиков являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от контролирующих органов.

Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, — отметили в пресс службе Альфа-банк. — [Банк] в принципе всегда действует строго в рамках закона.

В настоящий момент защитники Абызова разбираются с многочисленными доказательствами на электронных носителях. Этот процесс может затянуться до сентября.

Ранее DK.RU рассказывал о другом резонансном деле, связанном с бывшими чиновниками. В июле 2021 г. районный суд Санкт-Петербурга постановил конфисковать порт Бронка, который принадлежит семьям бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова и экс-замначальника петербургского управления ФСБ Николая Негодова, решив, что деньги на строительство порта получены путем «незаконного обогащения».