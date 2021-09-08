ФНС собрала 587 млрд рублей налогов с самозанятых. Их число достигло 3 млн человек

Количество самозанятых в России почти сравнялось с ИП, при этом число ИП неуклонно сокращается. Больше всего среди самозанятых — представителей «поколение Y», наибольший доход получают маркетологи.

Число зарегистрировавшихся самозанятых (СЗ) в России достигло 3 миллионов человек. За время эксперимента в ФНС поступило более 453 миллионов чеков на сумму свыше 587 миллиардов рублей, пишет Секрет фирмы. Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 2019 года и сейчас действует на территории всей страны. «Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тысячи человек, их средний возраст составляет 30-40 лет», — отмечают в ведомстве.

Мужчин среди зарегистрированных самозанятых больше (59%), чем женщин (41%). По доходам также лидируют мужчины, в среднем получающие на 30% больше, чем женщины.

Больше всего самозанятых среди людей рожденных с 1985 по 2003 год, так называемое «поколение Y». На их долю пришлось 57% пользователей СЗ со среднемесячным доходом около 25 тысяч рублей. Основными видами деятельности этого поколения самозанятых являются строительные, ремонтные и маркетинговые услуги, услуги по доставке, такси. Больше всего получают люди, оказывающие информационные услуги, меньше всего — парикмахеры.

На «поколение X», с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых. Они в среднем зарабатывают около 32 тысяч рублей в месяц. Финансовый расклад по профессиям здесь примерно тот же. Наибольший доход у оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, а наименьший — вновь у парикмахеров. Чаще всего представители «поколения X» зарабатывают ремонтом квартир, такси и сдачей квартир в аренду.

На «поколение беби-бумеров», 1963 года рождения и старше, приходится лишь 5% самозанятых. Они используют самозанятость для легализации пассивного дохода, например, от сдачи в аренду квартир. Их средний доход составляет около 34 тысяч рублей в месяц, среди профессий лидирует диетолог и мастер-отделочник. Самое молодое «поколение Z», куда входят недавние школьники 2004 года рождения и младше, реже всего пользуется самозанятостью. Среди них лишь 1% пользователей режима, все они в основном занимаются доставкой товаров или работают в IT-сфере, получая в среднем около 10 тысяч рублей в месяц.

Во время начала эксперимента предполагалось, что специальный налоговый режим для самозанятых позволит гражданам установить на смартфон приложение ФНС «Мой налог» и работать без сдачи отчетности. При этом, по данным ФНС, более половины самозанятых предпочитают использовать для этого аналогичные программные продукты банков-партнеров.

Аналитики отмечают, что за время эксперимента крупные российские банки начали активнее выдавать кредиты самозанятым. Впрочем, получить кредит в большинстве банков самозанятому до сих пор сложно. Там, где их выдают, процентные ставки достигают 17% и брать потребительский кредит по прежнему выгоднее. Отсутствие графы «самозанятый» в заявлении на кредит фактически лишает самозанятых бизнесменов возможности получить льготный кредит на развитие своего дела по госпрограмме для малого и среднего бизнеса.

Количество самозанятых в 2021 г. почти сравнялось с числом ИП (3,6 индивидуальных предпринимателей). При этом количество ИП сокращается: за семь месяцев 2021 года ликвидировались 576 000 ИП, а открылись — всего 446 000. Таким образом общее количество ИП сократилось на 4%. Убыль ИП в 2021-м ускорилась в восемь раз по сравнению с 2020 годом, сообщал DK.RU.