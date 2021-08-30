Массовое закрытие ИП: их убивает экономический кризис и самозанятость

Самые большие потери в этом году понесли такси, грузовые автомобильные перевозки, авторемонтные мастерские, салоны красоты и рестораны. Люди переходят в самозанятость, где ответственность ниже.

Убыль ИП началась в кризисном 2020 году, а в 2021-м ускорилась в восемь раз, пишет Forbes со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс. До этого столь массово ИП в России сокращались лишь в 2013 году, когда правительство удвоило для их владельцев ставки страховых взносов. В этом году «звезды не сошлись» по всем направлениям: экономический кризис, карантинные ограничения, необходимость прививать 60% работников и закупать средства индивидуальной защиты, нехватка рук из-за оттока мигрантов.

За семь месяцев 2021 года ликвидировались 576 000 ИП, а открылись — всего 446 000. Таким образом общее количество ИП сократилось на 4%, в России сейчас зарегистрированы 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

В этом году стало ИП меньше практически во всех отраслях экономики: в торговле, строительстве, сельском хозяйстве, добыче, обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте, финансах, гостиничном и ресторанном бизнесе и других услугах. Исключеня — связь, благодаря буму, который переживает почтовая и интернет-торговля: количество занятых в ней ИП за январь-июль увеличилось на 60%. По численности они обогнали таксистов и стали одним из самых массовых направлений малого бизнеса в России.

Так, с 1 января по 1 августа количество салонов красоты сократилось с 112 000 до 95 000. На втором месте — такси: их число упало на 14% — с 83 000 до 72 000. Численность ИП, занятых ремонтом и техобслуживанием автомобилей, сократилась с 79 000 до 72 000, или на 8%.

Самая большая в абсолютном выражении убыль ИП случилась в таких густонаселенных регионах как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а также в небольшом по численности Дагестане. Дагестан, известный как регион с самыми богатыми ИП, за семь месяцев потеряв 31%. Самая большая убыль пришлась на предпринимателей, занятых торговлей на рынках и «нестационарных торговых объектах» — лотках, палатках, киосках, автолавках; вторая по численности — среди торговцев непродовольственными товарами в универмагах.

Очевидная причина сокращения ИП — кризис в экономике: предприятия закрываются, потому что не могут существовать в убыток. Введенная на время пандемии господдержка прекратилась, в то время как «ограничения кое-где все еще действуют». Одной из неочевидных причин исчезновения ИП стала самозанятость. В месяц в России регистрируется 100 000 новых самозанятых, около 30% из которых — бывшие владельцы ИП. В июне 2021 года количество самозанятых приблизилось к 2,4 млн, большинство из них оказывали услуги строительства и красоты. Напомним, специальный налоговый режим «для самозанятых» появился в 2019 году, чтобы легализовать доходы от фриланса, подработки, нерегулярной занятости.

Перетока из более обременительных налоговых режимов в менее обременительные следовало ожидать, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. В отличие от ИП, самозанятому не нужно отчислять взносы в государственные страховые фонды и сдавать отчетность:

Люди поняли, что нельзя планировать далеко вперед, нужно быть мобильным, готовым, что бизнес может всегда прекратиться. Многие поняли, что долгоиграющие модели даже опасны. Лучше иметь твердый доход, нормальные взаимоотношения с государством в виде самозанятости, чем строить воздушные замки.

Самозанятость — одна из главных причин ликвидации ИП в индустрии красоты, говорит вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Последнюю волну перехода ИП в самозанятые, по словам Литвиновой, спровоцировало введение требования о вакцинации 60% сотрудников салонов красоты, в то время как самозанятых прививаться не обязали. В то же время некоторые сферы деятельности, такие как торговля или аренда, для самозанятых пока полностью закрыты. С этим и связан рост количества ИП в интернет-торговле.

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