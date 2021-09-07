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В Свердловской области за неделю 22,8 тыс. человек заразились ОРВИ

В Свердловской области за неделю 22,8 тыс. человек заразились ОРВИ
Иллюстрация: pixabay.com

Половина заразившихся — дети до 14 лет. Преобладающим вирусом в регионе является риновирус, также доминируют вирусы гриппа А, парагрипп и коронавирусы.

#КОРОНАВИРУС#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает, что в регионе за прошедшую неделю зафиксировано 22,8 тыс. случаев заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), среди них 11 773 случая — в Екатеринбурге. Эпидпорог по данному заболеванию превышен на 73,4%. В Богдановиче и Полевском заболеваемость выше средней по области в полтора и более раза.

47% заболевших — дети. Наибольшая заболеваемость среди детей до двух лет, на втором месте дети от трех до шести лет, далее ребята семи-четырнадцати лет.

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области выяснил, что, по результатам исследования, преобладающим вирусом является риновирус, также доминируют вирусы гриппа А, парагрипп и коронавирусы.

Напомним, что COVID-19 может протекать в легкой или тяжелой форме ОРВИ, с теми же симптомами. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 510 новых случаев COVID-19, в том числе 103 заболевших — в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний достигло 127 188. Состояние 662 госпитализированных оценивается как тяжелое, 441 из них находятся в реанимации, в том числе 354 — на аппаратах ИВЛ, сообщает JustMedia.ru.

Региональный оперативный штаб сообщает, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили в Свердловской области уже более 1 118 000 человек. Более 1 028 000 уральцев завершили вакцинацию.

Ранее DK.RU передавал слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова об уровне заболеваемости. По словам чиновника, она снижается, восемь медучреждений переведены в штатный режим работы, однако наступает время повышенного риска заболеть: начало учебного года, возвращение людей из отпусков и т.д.

Мы не вышли из третьей волны, чтобы входить в четвертую, и парировать их можно только вакцинацией и соблюдением санитарных норм, — заявил г-н Креков.

Автор: Владимир Грибанов
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