1,2 млн привитых, 518 заболевших за сутки — главное о COVID-19 в Свердловской области

В правительстве региона считают, что начало учебного года принесет повышенную опасность заболеть коронавирусом. В школах подготовили комплекс мер по эпидбезопасности.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что уровень заболеваемости в регионе снижается, восемь медицинский учреждение переведены из ковидных госпиталей в нормальный рабочий режим. Однако чиновник обратил внимание на то, что наступает время повышенного риска заболеть: начало учебного года, возвращение людей из отпусков и т.д.

По словам замгубернатора, первым компонентом вакцины привиты 1,2 млн жителей региона. Г-н Креков отметил, что это лишь половина от того показателя, который может остановить распространение ковида в Свердловской области:

Мы не вышли из третьей волны, чтобы входить в четвертую, и парировать их можно только вакцинацией и соблюдением санитарных норм.

Свердловский оперштаб опубликовал комплекс мер эпидембезопасности на время учебного процесса в школах Среднего Урала, среди которых: утренние «фильтры» выявления посетителей школы с признаками ОРВИ, закрепление за каждым классом своего кабинета, посещение столовой по определенному графику, ограничения для проведения массовых мероприятий, особая уборка помещений, использование средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Следить за соблюдением мер безопасности будут специальные группы контроля.

Многое было сделано для того, чтобы в наших учебных заведениях были созданы все условия для обеспечения эпидбезопасности. Этот вопрос находится под особым контролем Евгения Владимировича Куйвашева. Наша с вами задача — обеспечить реализацию всех мер профилактики, чтобы учебный процесс и впредь шел в офлайн-формате, — сообщил первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 518 новых случаев COVID-19, в том числе 103 заболевших — в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний достигло 124 101, сообщает JustMedia.ru.

Напомним, что российское правительство направит 100 млн руб. на поощрение привитых. DK.RU рассказывал, что среди официально вакцинированных от коронавируса граждан России старше 18 лет разыграют 1000 призов по 100 тыс. руб. путем лотереи.