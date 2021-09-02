Хвалите детей правильно. О чем важно вспомнить каждому родителю с началом учебного года

Современным детям приходится непросто. Давление на них часто зашкаливает, из-за чего может появляться ощущение, что близким важны только их оценки и успехи в спорте/изучении языков, а не они сами.

Начался учебный год, сложный не только для детей, но, зачастую, и для родителей. В погоне за хорошими оценками и дисциплиной очень важно помнить, что с вами живет не исключительно школьник, а ребенок, любимый вами и любящий вас. Хвалите детей, даже если дела с уроками пока не очень. О том, как делать это правильно, рассказала психотерапевт, работающий с детьми и родителями, Джессика Вандервейер.

Исследования показывают, что похвала приносит пользу. Простой комплимент мгновенно вызывает чувство собственного достоинства и чувство гордости. Но очень многое зависит от того, как мы хвалим, когда и как часто.

Я снова и снова вижу негативные последствия переоценки талантов или результатов ребенка («Это выглядит потрясающе!», «Ты такой красивый!», «Хорошая работа!»). Из-за этих коротких преувеличенных реакций дети фокусируются только на том, что может нанести вред их самооценке. Они чувствуют тревогу за свои успехи («Если отвечу неправильно, я — тупой») или полагают, что их ценят только за внешний вид и опрятность.

Как же хвалить правильно?

1. Хвалите процесс

Если хвалить процесс (например, то, что ребенок прилагает усилия, чтобы сделать задание по математике), а не талант или результат (например, естественную способность ребенка быстро решать задачи), дети с большей вероятностью разовьют положительное отношение к будущим вызовам.

В ходе эксперимента было установлено, что похвала процесса повышает уверенность в выполнении задачи, даже если ребенок допускает ошибку.

2. Не сравнивайте

Родители любят сравнивать, и с этим ничего не поделать. Иногда мы даже говорим детям, что они лучше других («Ты забил больше голов, чем все товарищи по команде вместе взятые!»).

Часто это делается с добрыми намерениями: мы хотим, чтобы дети испытали такую же гордость, как и мы сами, чтобы в следующий раз у них была мотивация сделать еще лучше… Но оказаться в ловушке порочного круга конкуренции — не здорово. Социальные сравнения учат детей всегда измерять успех по чужим результатам.

Более того, согласно исследованиям, похвала детей в некоторых случаях может развить нарциссизм, стремление привлечь внимание и непонимание ценности совместной деятельности.

Куда лучше сравнивать прошлые усилия и успехи детей с нынешними. Так, вместо стремления стать лучше всех, ребенок получает цель расти над собой, совершенствоваться.

3. Используйте язык наблюдений

Вместо того, чтобы говорить «Это так здорово!», стоит отметить: «Мне нравятся цвета на твоей картине. Расскажи мне подробнее, почему ты выбрал их». Это и есть похвала процесса.

Другой пример: вместо фразы: «Ты ездил на велосипеде как профессионал!», можно сказать: «Ты был так осторожен и сосредоточен во время езды на велосипеде. Даже когда ты немного покачнулся и чуть не упал, ты продолжал ехать! Было круто это видеть».

Такие простые языковые настройки помогают детям чувствовать гордость за то, что они приложили к чему-то усилия. Подобный подход вдохновляет их браться за более сложные задачи в будущем.

Важно помнить, что родители обязательно должны создать атмосферу эмоциональной безопасности. Если ваш ребенок провалил контрольную по математике, не говорите, что ему следовало учиться усерднее. Вместо этого спросите, что, как он думает, можно сделать, чтобы в следующий раз получить более высокую оценку.

Каждому ребенку необходимо знать, что он может прийти к родителям не только тогда, когда совершил что-то хорошее, но и когда у него что-то не получается.

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