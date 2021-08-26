Вспомнить все. Как подготовиться к 1 сентября и ничего не упустить

Учебный год надвигается, наводя ужас на многих. Как сделать так, чтобы 1 сентября в вашей семье было добрым праздником? Разбираем основные пункты подготовки к школе.

Уже через неделю начнется учебный год. И тревожатся из-за этого все: и дети (ведь мало кому хочется, чтобы летние каникулы заканчивались), и родители (нужно продумать и порой поменять режим дня, купить все необходимое, а вечера, возможно, теперь придется посвящать домашним заданиям), и бабушки с дедушками (нередко именно они провожают и встречают внуков в/из школы, готовят обед, водят на дополнительные занятия). Но подготовка к учебному году точно может стать чуть легче, чем привыкли думать многие.

Финансовый вопрос легко решается регулярными накоплениями в течение лета «к 1 сентября», психологический — разговором с ребенком и родственниками, семейными посиделками с пирогом, которыми вы отметите переход к новому (важно: не ужасному) этапу в жизни.

Пожалуй, часто сильнее всего тревожатся родители первоклассников. Школа для них — нечто принципиально новое, неизведанное. Но просты советы и родителям, и самим первоклассникам помогут прекратить переживать по целому ряду вопросов.

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Почему может возникать тревога у родителей школьников и будущих первоклассников? Как с ней бороться?

Если переживания связаны с тем, что «ребенок не сможет, он совсем не может усидеть на месте, и читать не умеет, он будет самым глупым в классе» — это повод задуматься, не рано ли вы отдаете ребенка в первый класс? Чаще всего в 6 лет ребенок еще психологически не готов к школе, всего один год исправит ситуацию. Особенно это касается мальчиков: они взрослеют позже, и если девочка идет в первый класс в 6 лет и ей в течение осенних месяцев исполняется 7, она может пережить это вполне спокойно, мальчику тех же лет будет очень сложно.

Не спешите, поговорите с ребенком, супругом/супругой, если сомнения серьезные — обсудите вопрос с психологом.

Если ребенок все же идет в школу уже совсем скоро, а вы просыпаетесь от одних мыслей от этого в холодном поту, помочь может следующее:

разговор с психологом о том, что вас тревожит;

общение с друзьями, у которых дети уже ходят в школу;

прописывание всего, что вас волнует, в блокноте, с последующим решением задач;

разговор на работе: может быть, вам потребуется немного сменить график или снять с себя на время несколько задач;

тщательно расписанный график семьи с 1 сентября: кто, когда и куда едет. Ясность в этом вопросе крайне важна;

просто воспоминания о своих школьных годах и осознание того, что через это проходят абсолютно все.

Тем, чьи дети уже ходят в школу, но 1 сентября все равно навевает ужас, точно пора разобраться с тем, что именно не дает успокоиться?

1. Домашние задания — ответственность ребенка

Если вы делаете все с ним, он никогда не научится ответственности. Просто перестаньте. Есть риск, что первая четверть будет провальной, но дальше ребенок начнет решать свои проблемы сам. Также могут помочь репетиторы.

2. График и передвижения

Возможно, часть кружков стоит выбрать ближе к дому. Может быть, в классе ребенка есть дети, которые ходят в те же бассейн/музыкальную школу, и вы с родителями могли бы установить «дежурства» по развозу ребят.

3. Страх того, что ребенок не справляется и устает — пересматривайте нагрузку

Возможно, школа с глубоким математическим уклоном — совсем не то, что нужно вашему пятикласснику.

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Как не ошибиться при выборе формы образования?

Сейчас у родителей есть выбор. Можно отдать ребенка как в частную, так и в государственную школу, есть возможность выбрать формат удаленного обучения.

Всегда помните, что частная школа — это приличные деньги, и платить их нужно будет не один год, а одиннадцать лет. Если бюджет семьи истощится, перевод в государственную школу может быть сложным для ребенка, все дело в отличии программ. Также важно сразу проверить, чтобы у частной школы были все необходимые документы и аккредитация. В таких учебных заведениях школьники часто находятся весь день, после обеда занимаясь в кружках или делая уроки под присмотром педагога. Этот вариант отлично подходит крайне занятым родителям.

При выборе дистанционного образования помните: вы станете менеджером ребенка на ближайшие годы. Он не сможет сам наладить учебный процесс, так что это ляжет на ваши плечи, вкупе с полным контролем за происходящим. Ответственные и самостоятельные дети смогут сами решать эти вопросы с 4-5 класса, не раньше. Если ребенок усидчивостью не отличается — образовательный процесс грозит превратиться в кошмар для всех.

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Как помочь ребенку сформировать позитивное отношение к школе и обучению?

Формировать положительное отношение к получению знаний нужно точно не накануне похода на школьную линейку. Если ребенок растет в обстановке, где родители регулярно узнают что-то новое сами, изучают мир с ребенком, рассказывают, как здорово разбираться во многих вещах и какие перспективы это открывает в будущем — проблем не будет.

Если же вы за неделю до школы поняли, что ребенок не читает и читать не собирается, можно попробовать:

поговорить, но не в духе нотации, а спокойно и даже с юмором о том, как важно образование. Приведите примеры, проложите причинно-следственные связи;

если подобные разговоры для вашего ребенка ничего не значат — посулите ему некий «пряник». Это должно быть что-то, чего ребенок на самом деле сильно хочет и ради чего готов работать весь год;

попробуйте ввести в круг ребенка детей, которые не кривят нос от уроков. Возможно, такой круг общения поможет;

найдите хоть один предмет, хоть одну тему, которая ребенку интересна. Сосредоточьтесь на них.

Помните: скандалы и наказания точно не помогут решить вопрос с уроками. У ребенка появится только еще большее отвращение к образованию и школе.

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Готовимся к 1 сентября (режим дня + что нужно купить для школьника)

Как минимум за неделю до школы нужно привести ребенка «в чувство»: нормализовать его график (начать ложиться и вставать в то же время, в которое это будет происходить весь учебный год), питание (поменьше сладкого, больше белков и жиров, фрукты и овощи обязательны).

Неплохо навести порядок в комнате ребенка, в письменном столе: выбросить оттуда все ненужное, разложить новую канцелярию. Многих детей вид новых ручек и тетрадок заметно вдохновляет, как и новый портфель, который ребенок должен выбрать сам.

Что нужно купить школьнику:

Набор канцелярии. Сейчас в школах выдается список для каждого класса с полным списком необходимого. Стандартный набор: тетради в клетку и линейку, ручки синие и цветные, карандаши простые и цветные, ластик, точилка, линейка, обложки на тетради, дневник, краски или фломастеры, альбом, пластилин или циркуль (в зависимости от того, в каком классе ребенок). Лучше покупать все строго по списку, выданному в школе, плюс пара ярких ручек или тетрадей, которые выберет ребенок — для настроения. Форма. Опять же, в каждой школе свои требования. Учитывайте при выборе, что одежда должна быть из натуральных тканей, удобной для ребенка, без лишних деталей (жабо на блузе точно будет мешать девочке во время уроков). Обувь важно выбирать удобную и натуральную, ведь ребенок будет находиться в ней полдня. И, конечно, все приобретенное должно нравиться самому ребенку. Предложите несколько водолазок или пуловеров — пусть он выберет сам то, в чем будет ходить на уроки. Рюкзак и сумка для сменки. С правильной ортопедической спинкой, вместительный, но не громоздкий и тот, от которого будет в восторге сам ребенок — все просто, но сложно одновременно. Колготки, носки и прочая мелочь, на покупку которой в начале учебного года может не хватить времени. Ланч-бокс, красивая и удобная бутылочка для воды — на тот случай, если ребенок будет брать перекус с собой из дома. Стол и стул для уроков, если их еще не было. Максимально удобные и красивые. Ребенку должно быть комфортно, когда он делает домашнее задание. Мобильный телефон. Часто первый телефон покупают ребенку, когда он идет в школу. Впрочем, этот вопрос решается в каждой семье индивидуально.

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Чек-лист для родителей школьника или список вещей, которые нужно не забыть сделать перед началом учебы

Конечно же, это покупка всего необходимого, налаживание режима ребенка и поддержание своей нервной системы в нормальном состоянии, о чем мы уже писали выше. О чем еще важно не забыть:

Поговорите с ребенком по душам. Расскажите, как сильно любите его и как будете поддерживать всегда, даже с двойками в дневнике. Погуляйте всей семьей, устройте проводы лета и напомните друг другу, что следующее придет обязательно, и заметить не успеете. Пообщайтесь с педагогом ребенка, узнайте расписание кружков и секций, которые вам интересны, выберите то, что подходит. Накануне праздника купите цветы или переведите деньги на совместный букет (так сейчас делают во многих классах). Не забудьте выбрать и свой наряд на 1 сентября. Сфотографируйтесь напротив школы с вашим малышом и поделитесь фото с близкими — они наверняка пришлют много добрых слов. Напитайтесь ими, ведь впереди — 9 месяцев школьной жизни, простой и непростой одновременно.

Помните: отношение вашего ребенка к школе и обучению, его тревожность или спокойствие во многом зависят от вас и вашего поведения. Покажите, что школа — это отличное место для общения и дружбы, веселья и познания мира, и ребенок почувствует это.

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