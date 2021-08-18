Правительство направит 100 млн руб. на поощрение привитых. «Победителей» определит лотерея

Граждан США заманивают на вакцинацию от COVID-19 возможностью выиграть $1,5 млн и бесплатным стриптизом. Привитым до сентября россиянам обещают лотерею на портале Госуслуг.

Среди официально вакцинированных от коронавируса граждан России старше 18 лет разыграют 1000 призов по 100 тыс. руб. (общий бюджет «акции» — 100 млн руб.), сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление премьера Михаила Мишустина. Уведомление о выигрыше победителю направят через push-уведомления, информация также будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг (ЕПГУ). Получить деньги можно будет только на карту банковской системы «Мир».

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. К началу августа в стране вакцинировались 37 млн человек, отметила вице-премьер Татьяна Голикова:

Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких.

В постановлении говорится, что победителей будет выбирать компьютер методом случайной выборки. Привитые участники должны иметь соответствующее подтверждение на Госуслугах. В лотерее будут участвовать все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша.

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных, — уточняется в сообщении.

Итоги розыгрыша утвердит специальная тиражная комиссия. Ранее финансово поощрять привитых граждан пробовали только в столице. Российские власти уже разыгрывали автомобили марки Renault Logan среди вакцинированных жителей Москвы, в Подмосковье на портале госуслуг можно было выиграть трехкомнатные квартиры в Серпухове.

За рубежом также популярны системы бонусов и наказаний. В США власти разыгрывали $1,5 млн и путевки на отдых, а город Лас-Вегас предлагал привитым от COVID бесплатный стриптиз.

Ранее о возможности финансовой мотивации населения в интервью DK.RU рассуждал известный экономист Сергей Алексашенко:

Какая-то экономическая мотивация для вакцинации — вещь допустимая, возможная, но давайте смотреть детально. Стоимость производства нашей вакцины составляет в среднем $10, и если быть точным — две дозы «Спутника V» стоят $19, то есть почти 1,5 тыс. руб., и получается, что говоря о выплате 5 тыс. руб., вы предлагаете увеличить стоимость вакцинации в три с лишним раза. Как-то дороговато это получается для нашего государства. И мне думается, что российская власть на это дело не готова: одно дело — разыгрывать лотереи, призы и совсем другое — выплаты за вакцинацию из госбюджета.

На текущий момент в России коронавирусом заболели 6,6 млн человек. Успешно справились с заболеванием 5,9 млн, почти 173 тыс. человек погибли. Суточный прирост новых заболевших составил почти 21 тыс. человек (данные на 18 августа). По количеству заболевших, от 100 тыс. до 1,5 млн человек, лидируют семь регионов — Москва (1,5 млн), Санкт-Петербург (560 тыс.), Московская область (410 тыс.), Нижегородская область (150 тыс.), Ростовская область (118 тыс.), Свердловская область (116 тыс.) и Воронежская область (112 тыс.).

В Свердловской области уже около месяца количество новых заболевших превышает 500 человек ежедневно. На 18 августа суточный прирост составил 516 человек. При этом от коронавируса скончались 29 человек — это абсолютный антирекорд по суточной смертности в регионе с момента начала пандемии.