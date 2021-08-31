Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.08
73,57
86,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава МИД РФ Сергей Лавров до конца недели приедет в Екатеринбург

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Иллюстрация: kremlin.ru

Министр прилетит в город в четверг, 2 сентября. Подробно план его визита не раскрывается, но известно, что он готов встретиться с журналистами.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Окончательно подтвержден визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Екатеринбург. Министр приведет в город в четверг, 2 сентября, и, по данным ЕАН, во время визита в том числе встретится с журналистами.

Также, вероятно, Лавров посетит штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» и встретится с лидером избирательного списка партии, губернатором Евгением Куйвашевым.

Официально программа Сергея Лаврова в Екатеринбурге не разглашается.

Ранее DK.RU писал о том, какое мнение о будущем «Северного потока — 2», «холодной войне» между Россией и США и о последствиях санкций Сергей Лавров высказал в интервью европейскому изданию.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Администрация Екатеринбурга приватизирует свою аптечную сетьАдминистрация Екатеринбурга приватизирует свою аптечную сеть
  • «Перестаньте слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать «волшебную таблетку»«Перестаньте слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать «волшебную таблетку»
  • Екатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на УралеЕкатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на Урале
  • Состояние десяти богатейших семей России увеличилось за год более чем на $16 млрдСостояние десяти богатейших семей России увеличилось за год более чем на $16 млрд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.