Глава МИД РФ Сергей Лавров до конца недели приедет в Екатеринбург

Министр прилетит в город в четверг, 2 сентября. Подробно план его визита не раскрывается, но известно, что он готов встретиться с журналистами.

Окончательно подтвержден визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Екатеринбург. Министр приведет в город в четверг, 2 сентября, и, по данным ЕАН, во время визита в том числе встретится с журналистами.

Также, вероятно, Лавров посетит штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» и встретится с лидером избирательного списка партии, губернатором Евгением Куйвашевым.

Официально программа Сергея Лаврова в Екатеринбурге не разглашается.

Ранее DK.RU писал о том, какое мнение о будущем «Северного потока — 2», «холодной войне» между Россией и США и о последствиях санкций Сергей Лавров высказал в интервью европейскому изданию.