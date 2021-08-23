Лавров: «В будущем странам ЕС придется конкурировать за право транзита нашего газа»

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью европейской газете, в котором рассказал о будущем «Северного потока — 2», «холодной войне» между Россией и США и о последствиях санкций, введенных в 2014 г.

Россия рассматривает строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») как коммерческий проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet (текст приводится на сайте ведомства):

Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о взаимозависимости — ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее энергоресурсы.

В стратегическом плане «СП-2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы выступают за завершение строительства газопровода. «В будущем странам-транзитерам придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», — дополнил министр.

Мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу. С вводом «СП-2» в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита «голубого топлива» без увеличения его объемов на данный момент. Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Для восстановления доверия между Россией и ее европейскими партнерами потребуется время. Первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие. Так, введение в 2014 г. санкций Евросоюзом привело к двукратному сокращению товарооборота между Россией и ЕС — с $417,7 млрд в в 2013 г. до $192,2 млрд в 2020 г. Пострадала Венгрия и другие торговые контрагенты в Европе.

«Важно, что санкции ЕС больно бьют по «младоевропейцам», — считает Лавров. «Еврогранды» умудряются извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя:

На это неоднократно обращал внимание мой коллега [министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер] Сиярто, приводя весьма показательные статистические данные. Со своей стороны могу подтвердить, что Россия готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией в таком объеме и на такую глубину, к каким будут готовы наши партнеры в Будапеште. Возможности для восстановления не только взаимной торговли, но и инвестиционного, научно-технологического и промышленного взаимодействия, безусловно, сохраняются. Наши экономики во многом дополняют друг друга.

В качестве примера успешной работы Лавров привел борьбу с COVID-19. Венгрия первая и единственная европейская страна, лицензировавшая российскую вакцину «Спутник V». Правительство Венгрии закупило ее в значительном количестве, прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории. «Отрадно, что, несмотря на создаваемые Брюсселем санкционные препятствия, нам не только удается последовательно реализовывать запущенные ранее флагманские проекты, но и определять новые сферы приложения совместных усилий», — добавил Лавров.

Он также дал оценку состояния «холодной войны» между Россией и США: «Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом «холодной войны», [но есть] и большие, принципиальные отличия. Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде «карибского кризиса» 1962 г., когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки».

Нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться. Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Часть этой политики — демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театрах военных действий, — добавил Лавров.

К обнадеживающим моментам Лавров также отнес состоявшуюся по решению лидеров 28 июля в Женеве первую установочную встречу в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности. По итогам встречи президентов России и США принято совместное заявление, подтверждающее обоюдную приверженность принципу, объявленному впервые еще 35 лет назад. Он гласит: «В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». С американской стороны это стало вторым в текущем году — после продления договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) — шагом в русле восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности.

Президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен — но только через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе стороны. Вскоре должна начаться совместная работа в сфере кибербезопасности между Россией и США, направленная на налаживание системного сотрудничества в отражении общих вызовов, — заключил Лавров.

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