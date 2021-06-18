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АШАН запускает программу лояльности на Урале

АШАН запускает программу лояльности на Урале
Иллюстрация: АШАН

Программа, которая позволяет получать бонусы и пользоваться спецпредложениями, работает уже в нескольких городах страны. Кэшбек по ней составляет до 70%.

С 15 июня клиенты гипермаркетов АШАН и интернет-магазина auchan.ru в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени будут получать дополнительную выгоду от покупок.

Программа лояльности АШАН уже запущена в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Ярославской области. За три недели к ней подключилось более 200 000 пользователей, которые уже получили 10 000 000 баллов за покупки, совершенные с картой лояльности. Накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости товаров, 1 балл равен 1 рублю.

По правилам программы, клиентам начисляется кешбэк до 70% на тысячи товаров со специальными ценниками, 5% с покупки товаров под собственными торговыми марками АШАН «Золотая птица» и «Красная птица», праздничные баллы в честь дня рождения, а также дополнительные баллы по персональным акциям и предложениям. Баллы можно не только накапливать, но и делиться ими в личном кабинете на сайте auchan.ru или в мобильном приложении.

Для каждого участника программы будут сформированы персонализированные предложения исходя из его предпочтений и наиболее частых покупок. Кроме того, клиенты смогут принять участие в клубах по интересам, поддержать благотворительные и экологические проекты компании.

Как ответственное предприятие, АШАН Ритейл Россия заботится о социально незащищенных категориях населения, и с понедельника по пятницу до 12.00 начисляет на карту лояльности кешбэк в размере 7% за каждую покупку.

Мы очень ценим наших клиентов и стремимся предложить им самое лучшее. Самые качественные товары, самые низкие цены и, наконец, самую выгодную программу лояльности. Мы хотим, чтобы она объединяла людей. Ведь АШАН родной, и все тут, — прокомментировала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

Автор: Александра Клименко
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