Юлия Куликова: «Сохранить здоровье ребенка просто»

Консультация грамотного педиатра — ключ к здоровью ребенка. Этот специалист является точкой входа в сбалансированное лечение.

Современный мир поменялся. Современные дети — тоже. Они живут в постоянном потоке информации, которая перегружает нервную и интеллектуальную системы. Во многом увеличению нагрузки поспособствовала глобальная цифровизация. Теперь любимый досуг школьников и детей младшего дошкольного возраста — игры в телефоне или на компьютере. При этом законы природы обмануть сложно, и если ребенок получает серьезную интеллектуальную и информационную нагрузку, то должен компенсировать это физическими упражнениями. Недостаточное их количество или полное отсутствие приводит к тому, что уже в младшем возрасте ребенок сталкивается с целым рядом «взрослых» проблем, связанных со здоровьем.

Согласно исследованию ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», опубликованному в электронном журнале «Современные проблемы науки и образования», уже к дошкольному возрасту редкого ребенка можно отнести к I группе здоровья.

Так, из 322 дошкольников Екатеринбурга в возрасте от трех до семи лет, участвующих в исследовании, ни один не относился к I группе здоровья (к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений, — прим. ред.). Во II группу было отнесено 58,7% дошкольников, в III — 41,3%. Самые частые проблемы — болезни органов дыхания, на втором месте — заболевания опорно-двигательного аппарата и на третьем — болезни органов пищеварения.

Из данного исследования можно сделать вывод: в первый класс дети идут уже с целым комплексом разнообразных проблем — от физиологических до психологических.

— Важная проблема текущего года — COVID-19. Дети и подростки часто болеют легко и бессимптомно. Перенесенный накануне насморк родитель может даже не связать с жалобами на астению и усталость. При обследовании мы часто выявляем у ребенка наличие антител к коронавирусу. Это говорит о том, что ребенок недавно перенес инфекцию, — отмечает Юлия Куликова, заведующий отделением педиатрии медицинского центра «Гармония».

Сохранить здоровье ребенка можно. Причем сделать это достаточно просто. Но зачастую именно самые простые вещи, касающиеся, к примеру, режима дня, зачастую самые трудноисполнимые для родителей.

Ночной сон школьника должен составлять не менее 8-9 часов. Очень важно давать ему не только интеллектуальную нагрузку, но и физическую. Если ее не будет в достаточном объеме, учиться можно хоть сколько — информация будет усваиваться плохо. Что касается питания: важно, чтобы родители прививали детям правильные пищевые привычки, следили, чтобы ребенок не заедал плохое настроение или неудачи фаст-фудом. Каши, мясо, овощи, чистая вода — все это очень важно для здорового рациона. К сожалению, с несоблюдения таких простых вещей в семье у ребенка и начинаются проблемы со здоровьем, — продолжает Юлия Куликова.

Что такое адекватная физическая нагрузка для школьника? Точно не та, которая дается ребенку «для галочки». В расписании школьника должны присутствовать кардиотренировки — даже два часа прогулки по парку или во дворе — это уже большой плюс.

— Обязательно надо делать упражнения на статику и динамику для укрепления шеи и спины — сейчас из-за просиживания в гаджетах все ходят скрюченные. Самое главное, чтобы физическая нагрузка была не реализацией родительских амбиций, а действительно в удовольствие ребенку, — отмечает Алла Плантич, детский невролог медицинского центра «Гармония».

Учитесь читать сигналы

Не допустить развития серьезных патологий у ребенка можно, если внимательно следить за тем, как меняется его поведение. Даже банальные смены настроения или повышенный уровень утомляемости могут свидетельствовать о том, что в его организме начинается сбой. Важно не отмахиваться от его жалоб, а обратиться с ними к педиатру.

Многие родители воспринимают детские жалобы как способ избавиться от каких-то домашних обязанностей или поручений. Это очень опасно, потому что пропущенный сигнал может стать первой супенью к развитию серьезных проблем. Нужно разговаривать с детьми и анализировать их поведение, — продолжает Юлия Куликова.

Вышеперечисленные жалобы и изменения в поведении ребенка могут свидетельствовать, к примеру, о дефиците витаминов. Необходимо проверить, достаточно ли школьник получает белков, железа, витамина D. Кстати, несмотря на то, что витамину D дали мощную рекламу и рассказали родителям о его необходимости, школьники и дети дошкольного возраста все равно его недополучают. У 80-90% ребят, которые приходят на обследование в «Гармонию», фиксируется недостаток витамина D в организме. Нормальный показатель его концентрации в крови — более 30 нг/мл. У многих школьников он едва ли дотягивает до 17 нг/мл. А тем временем дефицит витамина D приводит к задержке физического и полового развития.

В школьном и подростковом возрастах у детей начинаются серьезные кризисы, связанные с ростом организма. Их нельзя игнорировать. Ростовые скачки нарушают баланс между сосудами, мышцами и нервами. Если вовремя не обратить внимание на жалобы ребенка, у него могут начаться астенические состояния, болевые синдромы и судороги, — добавляет Алла Плантич.

Найти и обезвредить

Вовремя обнаружить проблему со здоровьем ребенка и не дать ей превратиться в серьезную патологию помогут регулярные чекапы. Проверки организма можно условно поделить на две части. Первая — обязательная. Порядок проведения медосмотров и перечень специалистов по возрастам прописан в приказе Минздрава РФ №514н.

Стоит отметить, чем старше становится ребенок, тем больше специалистов ему рекомендуется пройти. Например, к пяти годам чекап детского здоровья, согласно приказу Минздрава, может состоять из похода к педиатру и детскому стоматологу. К семи годам список специалистов расширяется: помимо педиатра к нему добавляются визиты к неврологу, офтальмологу и оториноларингологу.

Вторая часть чекапа — по жалобам, т.е. работа с индивидуальными проблемами ребенка — полнотой, утомляемостью, частыми респираторными заболеваниями, хандрой, нервными состояниями и т.д.

Для своевременной диагностики вышеозначенных проблем в МЦ «Гармония» разработали специальную программу комплексного обследования для детей и подростков «Здоровый школьник (Post Covid – 19)». Она включает необходимый объем исследований, которые помогут разобраться в причинах детского нездоровья: функциональная и ультразвуковая диагностика, лабораторные исследования и биохимия крови, анализ крови на гормоны, на уровень витамина D, обследование на инфекции, в том числе тест на перенесенный Covid-19. Результат обследования оценивают специалисты: детский эндокринолог, кардиолог, невролог и педиатр.

Узнать подробности о программе «Здоровый школьник (Post Covid – 19)» можно по ссылке.

Очень важно получать консультации в одном месте и начинать обследование именно с педиатра. Часто случается, что родители идут в разные клиники к узкоспециализированным врачам. Получается: невропатолог назначает одно лечение, окулист — другое, эндокринолог — третье. А вместе это не сводится. В нашей клинике работают грамотные педиатры, которые могут соединить воедино все рекомендации других врачей и назначить грамотное специализированное лечение, — резюмирует Юлия Куликова.

Отметим, до начала учебного года осталось совсем немного времени. Поэтому с обследованием по новой программе МЦ «Гармония» лучше поторопиться. С его помощью можно обнаружить проблемы со здоровьем ребенка на начальных стадиях, не допустить развитие болезней и оперативно получить грамотное заключение от педиатра с непротиворечащими друг другу методами лечения.

Детское отделение МЦ «Гармония»:

Адрес: ул. Советская, 42, ул. Репина, 52;

Тел.: справочная служба (343)254-66-66;

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