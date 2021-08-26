Судебные приставы выселили производителя одежды из помещения с истекшим сроком аренды

Женщина открыла производственный цех, склад и офис оптовых продаж. Предпринимательница не желала переезжать, однако после штрафа в 6000 руб. уступила и освободила здание.

Судебные приставы освободили помещения, которые, как утверждается, незаконно заняла екатеринбургская предпринимательница, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Согласно сообщению, женщина открыла цех по производству детской и женской одежды в здании по адресу ул. Кузнечная, 84. Фирма расположилась в трех помещениях, где кроме цеха был склад и офис оптовых продаж.

Жительница г. Екатеринбурга арендовала помещение, однако после расторжения договора аренды добровольно освободить их не пожелала. Представители арендодателя Федерального государственного унитарного предприятия «Экран», обратились в суд, который удовлетворил предъявленный иск и обязал гражданку освободить нежилые помещения, — рассказали в ведомстве.

За неисполнение судебного решения об освобождении помещений жительнице Екатеринбурга был вынесен штраф в 6000 руб. В итоге должница больше не стала подвергать себя воздействию мер со стороны судебных приставов, исполнив требования исполнительного документа в полном объеме. Сейчас помещения освобождены и переданы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Ранее DK.RU рассказывал о другом бизнесе, которому пришлось переехать. True Rabbit Bar на ул. Первомайской официально проработал месяц. Затем арендодатель расторг договор, чтобы разместить в этом помещении другую компанию из Москвы.