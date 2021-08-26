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Акции Qiwi упали после разрыва с букмекерским бизнесом

Акции Qiwi упали после разрыва с букмекерским бизнесом
Иллюстрация: pixabay.com

Qiwi торгуется на депрессивных уровнях на фоне новостей о том, что компания не получила статус центра учета ставок букмекерских контор. Компании нужен разворот, который придаст уверенности инвесторам.

#БИРЖА#НОВОСТИ

Акции Qiwi упали почти на 8% после того, как президент Владимир Путин присвоил статус единого центра учета переводов ставок букмекерских контор организации «Мобильная карта», пишет Forbes. Сервис Qiwi обратился с соответствующей заявкой на прошлой неделе, но в среду решение приняли в пользу другого оператора.

Qiwi с 2016 года являлась оператором Центра учета интерактивных ставок, который создала совместно с одной из саморегулируемых ассоциаций букмекеров, чтобы принимать электронные ставки от имени букмекерских компаний и обрабатывать соответствующие платежи. В декабре прошлого года был принят закон, которым в качестве нового госоргана с широкими полномочиями надзора за рынком ставок был учрежден Единый регулятор азартных игр. К концу сентября новый единый центр учета заменит отдельных операторов.

На вечер понедельника (18:38 мск) стоимость акций Qiwi составляла $8,93 — это на 7,37% ниже цены закрытия предыдущего дня. На минимуме стоимость акций компании опускалась на 7,82% — до $8,88.

В таких компаниях как Qiwi аналитики смотрят на рост, и если судить по отчетности за первое полугодие 2021 года, он есть — сегмент денежных переводов вырос на 77,4% год к году. Сегодняшнее падение — это не сюрприз, теперь компания нужен какой-то разворот, который покажет новые точки роста, — говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолоки предполагает, что Qiwi частично восполнит убытки:

Qiwi компенсирует неудачу, продав технологические наработки, и частично монетизирует свой доступ к клиентам, а плоды реструктуризации бизнеса будут видны только в следующем году. Также очевидно, что снижение выручки в диапазоне минус 10%-20%, о котором ранее говорил менеджмент, будет ближе к 20%.

Напомним, 10 декабря прошлого года акции Qiwi падали более чем на 20% после сообщения о предписании со стороны ЦБ «Киви Банку» ограничить отдельные операции и заплатить штраф 11 млн рублей. Нарушения, вызвавшие реакцию ЦБ, были связаны с платежами в пользу «серых» букмекеров.

В конце июля Qiwi продала 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций банка для предпринимателей «Точка». Покупателем выступил банк «Открытие», сумма сделки составила 4,95 млрд руб. Доля «Открытия» в «Точке» по итогам сделки выросла с 50% +1 акция до 90% +1 акция, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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