В мире острый дефицит микрочипов: производство автомобилей сократится на 7-9 млн

Автоконцерны экономят запчасти и отказываются от производства бюджетных авто в пользу премиальных. В РФ производителям временно разрешили отказаться от системы ГЛОНАСС. Когда ситуация стабилизируется?

В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше, кризис продлиться не меньше года, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании BCG Boston Consulting Group.

«Нехватка микрочипов в разных регионах планеты стала ощущаться производителями с конца 2020 года», — напоминает аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов:

Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например, в производстве бытовой электроники, медицинского оборудования, в то время как со стороны автопроизводителей спрос упал. Автомобильная промышленность восстановилась быстро, но производство чипов не успевает. Все потому, что на создание одного полупроводника тратится до шести месяцев, и большая часть этого срока уходит на так называемое выращивание кристалла.

Случайная череда событий усугубила ситуацию. Из-за засухи в Тайване возникли проблемы с заводами крупнейшего производителя чипов — TSMC. Аномальные морозы в штате Техас (США) временно остановил фабрики, принадлежащие Samsung Electronics, NXP Semiconductors и Infineon. Пик дефицита пришелся на второй квартал 2021 года.

В автопроме чипы используют повсеместно — от систем запуска и торможения, до систем помощи водителю и мультимедиа. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем чипов. Но компенсировать нехватку микросхем приходится всем автопроизводителям, за счет чего — каждый решает сам. Как сообщала The New York Times, Mercedes весной этого года временно останавливал производство седанов С-класса, чтобы использовать чипы для выпуска более дорогих моделей. К аналогичной схеме прибегала и Renault. Из-за нехватки чипов от навигационных систем в ряде моделей отказался автопроизводитель Nissan.

В первом квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн единиц. Сильнее всего упало производство в Европе — на 428 990 автомобилей, Китае — на 364 774 и Северной Америке — на 354 442 автомобиля. Во втором квартале производство упало еще на 2,6 млн единиц (больше всего в Северной Америке — 866 924 шт., Европе — 743 100 и Китае — 419 600).

Наиболее существенные потери производства в первом полугодии этого года понесли автоконцерны Ford (падение более 700 000 шт.), Stellantis (марки Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep и др. — падение почти 600 000 шт.) и Renault-Nissan-Mitsubishi (падение более 415 000 шт.).

Микросхемы часто разрабатываются одними компаниями-разработчиками (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, называемых литейными. Самые сложные микросхемы производит TSMC. Увеличивает инвестиции в производство микросхем и Samsung: компания выделит около $151 млрд на десятилетний проект, чтобы не отставать от своего тайваньского конкурента. Стремится в лидеры и Intel: компания построит два новых завода в Аризоне.

Российские заводы почувствовали дефицит чипов этим летом. Так, «Автоваз» за последние месяцы несколько раз приостанавливал выпуск Lada Granta, Largus и Xray из-за дефицита компонентов. В конце июня в Нижнем Новгороде остановили завод «Группы ГАЗ» филиала Volkswagen Group Rus, на котором выпускали кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Skoda Octavia.

Оставшись без чипов, «Автоваз» стал предлагать дилерам комплектации Lada Vesta, Xray и Largus без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. А с 23 по 27 августа «Автоваз» вновь остановил производство на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов Bosсh.

Чтобы избежать возникновения дефицита российских автомобилей у дилеров, автоконцернам разрешили до конца года не устанавливать на машины в России и других странах ЕАЭС систему ГЛОНАСС. Соответствующее решение 17 августа приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решение вступает в силу через 30 дней после принятия. Автопроизводители обязаны за свой счет дооснастить машины необходимыми системами до 30 июня 2022 года.

Поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. Более активного восстановления производства пока не происходит из-за вспышки штамма коронавируса «дельта».

Мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года, — предупреждает председатель BCG в России и СНГ, руководитель направления автомобилестроения Владислав Бутенко.

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