«Цены выросли практически у всех брендов». Автомобили в России дорожают неустанно

«АвтоВАЗ» и многие другие крупные производители с начала июня повышают цены на автомобили, пишут «Ведомости». Весь модельный ряд Lada подорожает в диапазоне от 2% до 4,25%, следует из обновленного прайс-листа, это четвертое повышение с начала года. Рост цен составит 12 000–30 000 руб. в денежном выражении.

Главная причина роста цен на автомобили — подорожание металла: его доля в себестоимости новой машины среднего класса доходит до 35–40%, оценивает эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Цены на прокат сильно влияют на розничные цены продукции «АвтоВАЗа», говорил президент компании Николя Мор. Рост цен связан с подорожанием сырья, материалов и компонентов, при этом корректировка розничных цен минимальна, подчеркнул представитель «АвтоВАЗа».

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Кроме того, с 1 июля дорожает почти весь модельный ряд Skoda в диапазоне от 2,3 до 4%, на 2–3% подорожают и автомобили Volkswagen, рассказал гендиректор и основатель «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев. BMW поднимет цены в среднем на 1,9%, Toyota Camry подорожает на 2,5%, говорит представитель «Рольфа», коммерческие автомобили Hino и Hyundai вырастут в цене на 3–5%, добавил гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

В целом в течение года цены выросли практически у всех брендов: от 1–5% на автомобили Mitsubishi до 9,6–13,2% на Fiat Doblo. Ключевыми драйверами роста цен остаются инфляция, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю, дефицит новых автомобилей и недостаток комплектующих. При этом ряд брендов цены в 2021 г. не повышали: Aston Martin, Ferrari и Maserati, – сказал изданию директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

Нехватка автомобилей сохранится на ближайшие кварталы, так как спрос выше предложения, несмотря на повышение цен, оценивает Каменский.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в январе – мае 2021 г. выросли на 38,7% год к году до 663 312 единиц.