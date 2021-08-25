Неформальные отношения коллег спасают самые сложные проекты

Когда на работе необходимо, чтобы один из работников откровенно руководил другими, важно сохранить отношения. Психологи выяснили, что делать лучше всего.

Неформальное общение с коллегами помогает рабочему процессу. Исследование когнитивного психолога Эндрю Гайдиша и его коллег из Калифорнийского университета доказало: положительные эмоции, которые испытывают коллеги во время неформального общения, крайне важно, благодаря им люди быстрее и легче справляются с рабочими вопросами. О выводах ученых пишет EurekAlert!.

Гайдишу и коллегам удалось установить, что сбалансированное общение с коллегами, когда каждый человек вносит свой вклад в разговор, положительно влияет на качество выполнения задач.

Чем ближе участники к достижению баланса, тем лучше они справляются с поставленной задачей, — говорится в исследовании.

Когда рабочий процесс требует того, чтобы один человек руководил другим, в общении возникает естественный дисбаланс: тот, кто в должности руководителя, говорит больше. Поэтому психологи советуют разбавлять рабочий процесс светской беседой и дать возможность говорить человеку в роли подчиненного.

Важно понять: баланс достигается не за счет смены ролей, а за счет полного избавления от них и установления личного контакта.

Ученые проанализировали 69 стенограмм, полученных в результате эксперимента, в котором один участник должен был отвести другого на прогулку в центр Санта-Круза. Перед ними стояла задача — найти и сфотографировать произведения искусства, вписанные в городской ландшафт.

Исследователи оценили вклад каждого участника в процесс формального и неформального общения, основываясь на том, кто произнес больше слов или предложил больше тем для разговора. Оказалось, что пары добровольцев, общение между которыми было сбалансированным, справлялись с поставленной задачей лучше.

Аналогичное исследование профессора Калифорнийского университета и психолога Джин Фокс Три также показало, что дисбаланс в разговоре отрицательно влияет на качество выполнения задачи, сдерживая реакцию и снижая вовлеченность участников.

Чтобы понять, как это работает, можно провести аналогию с работой в аудитории, — сказала Фокс Три. — Обратная связь от студентов дает профессору понять, как ему следует объяснять ту или иную тему, и это помогает всем в классе, а не только человеку, который задает вопрос.

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