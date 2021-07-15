«Вы спрашиваете, как учить молодежь? Учить надо все поколения»

«Сейчас все перемешалось: на предприятиях есть представители разных возрастов. Единственный вариант наладить взаимодействие — назначить их ответственными за один проект» — Руслан Долженко, РАНХиГС.

В 2021 г. Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) ввел новые магистерские программы — «Управление результативностью продаж», «Контрактный управляющий» и «Внешнеэкономическая деятельность регионов». Почему они актуальны и как надо подходить к образованию современной молодежи, DK.RU рассказал директор института, доктор экономических наук Руслан Долженко.

Какими навыками, на ваш взгляд, должен обладать современный управленец?

— Ключевой навык, который необходим в условиях постоянных изменений — это умение находить решение неопределенных задач и подключать к этому процессу людей нужных компетенций.

Во время пандемии мы все оказались в ситуации, когда традиционные способы коммуникации оказались нарушены. Второй важный управленческий навык — это возможность договариваться друг с другом и умение выстраивать коммуникацию между людьми. Поясню: надо уметь быть переводчиком в ситуациях, когда все говорят на разных языках, но об одном и том же. Например, переводить с языка чиновника на язык людей — и наоборот. Умение находить истину и синхронизировать ее между субъектами — это важно.

Третий необходимый навык — умение работать в команде.

Что вы имеете в виду под «неопределенными задачами»?

— Это задачи, у которых нет определенного решения. Есть варианты. Но какой выбрать — об этом не пишут в учебниках. Все ситуативно. Впрочем, здесь важно разграничивать понятия «проблема» и «задача». Например, перегорели лампочки. Люди называют это проблемой. Но проблема — это то, что в текущих условиях невозможно решить, а перегоревшая лампочка — это задача, которая решается походом в магазин.

Зачастую недостаток управленческого опыта компенсируется экспериментальной новизной управленческих технологий и приводит к ошибкам. И, напротив, махровый управленческий консерватизм выдается за ценный жизненный опыт и оборачивается стагнацией компании, годами потерь. Как вы помогаете определить золотую середину в применении тех или иных управленческих инструментов?

— К сожалению, мало кто задумывается о философском подходе к управлению. Он заключается в том, что используются не только консервативные или только инновационные инструменты управления, а и те, и другие. Команда, работающая над решением задачи, должна быть частично консервативна, частично инновационна.

Наш институт находится на стадии перехода от сугубо консервативного образа учебного заведения, в чем есть свои «плюсы» и «минусы», к образовательной площадке с понятным объемом новаторских технологий. Мы пытаемся плотнее взаимодействовать с «правдой жизни» — с практической средой.

Наши студенты все чаще выезжают в муниципалитеты — в органы власти, на предприятия. Сами чиновники приходят к нам на открытые лекции. Причем не только российские. После блестящей лекции Генконсула Германии в Екатеринбурге многие студенты сформулировали перед нами задачу — организовать плотное сотрудничество с компаниями и вузами ФРГ. Сейчас этим занимаемся. Нам нужен передовой опыт по многим вопросам. Ведь все три наших факультета — государственного и муниципального управления, экономики и менеджмента, права и безопасности — закрывают практически все вопросы общественного регулирования.

Не хватает только культуры и искусства.

— Эти вопросы с успехом закрывает активная внеучебная жизнь — студия моды, танца, вокальный коллектив, театр. Но вернемся к учебе. Здесь мы делаем ставку на культуру работы с информацией, управление вниманием.

Скучные лекции «бу-бу-бу» никого не интересуют. Нужны элементы сторителлинга, яркие образы, метафоры, хороший визуал. Это запоминается. Ведь можно рассказать сухую лекцию о становлении военного режима в Аргентине в стиле «от советского Информбюро», а можно показать через историю любви супругов Перон. Например, в формате мюзикла, как это сделано в нашей Музкомедии. И это запомнится лучше, потому что трогает чувства.

Недавно в нашем научном кафе состоялась блестящая лекция о бачате — начали с социального танца, а закончили вдумчивым разговором о судьбе коррумпированных кланов. В студенческой среде «это заходит». Как-то я дал задание одному из своих студентов подготовить такую презентацию, чтоб ее запомнили все до единого. Он принес разделочную доску, нож, достал овощи и начал излагать суть своего научного сообщения, проводя аналогию с приготовлением салата. Сорвал аплодисменты и угостил всех вкусным салатом.

Смело!

— Вуз — это лаборатория, в которой можно создавать новые смыслы и новые подходы. Мы пытаемся изменить само отношение к высшему образованию — не как к услуге, а как к инвестиции. У нас большой багаж прошлого, великие заслуги и достижения. Теперь нам нужно добавить сюда «каплю современности», в том числе из мира бизнеса, например, оценку эффективности, эджайл подходы, элементы бережливого производства. Мы меняемся как на уровне формы, так и на уровне содержания.

Например, у нас абсолютно новаторская приемная комиссия. Любой абитуриент может не только подать документы, но и почитать книгу в уютном кресле, послушать лекцию, посмотреть кино, поиграть в шахматы. У нашей «приемки» есть офисная зона и есть зона «интеллектуального чилаута». И с абитуриентами мы общаемся не в формате «строгая приемная комиссия» — «растерянный абитуриент». Мы готовы слушать самих ребят, узнавать их мотивацию, их мнения о будущем профессий, говорить с ними о жизни.

И, вы знаете, мы сами многому учимся в такие моменты. Если же вернуться к теме смыслов, то в первую очередь мы хотим усиливать личность человека, развивать ее, а не награждать его просто ролью чиновника или менеджера.

Вы встречаете поколение Z и готовите их к работе с руководителями из поколения Х и Y. Как это происходит? Как вы настраиваете молодежь на столкновение управленческих «стилей»?

— Вы спрашиваете, как готовить молодежь? А работу-то надо проводить со старшим поколением. Сейчас все перемешалось: на предприятиях, в вузах есть представители разных возрастов, и у каждой группы — своя система ценностей. Поколение Х живет, чтобы работать, работает ради зарплаты. Им надо четко понимать, что и как делать. У «игреков» приоритеты между жизнью и работой поделены поровну. Им уже интересно общение, амбициозные задачи. Они предпочитают небольшой оклад, но нормальную систему премирования. «Зетам» надо воплощать себя, им подходит проектный формат работы, занятость по задачам.

Представители поколений X, Y и Z научатся работать вместе только через непосредственное взаимодействие. В этом вопросе я разделяю точку зрения советского философа Георгия Щедровицкого, который говорил, что слова ничему не учат. Пока человек не сделает что-то своими руками, матрица не сформируется. Надо учить через деятельность: назначать представителей всех трех поколений ответственными за решение одной общей задачи.

Приведу пример того, как более молодое поколение приходит на руководящие должности и взаимодействует со «старой» командой. На днях один из наших выпускников — Игнат Петухов — стал новым вице-губернатором по экономике и инвестициям Оренбургской области. Ему 27 лет. И именно к этому человеку будут приходить «возрастные» руководители предприятий, владельцы бизнеса региона, чтобы решать вопросы развития.

Вообще, мы работаем с поколением Z еще до того, как ребята приходят к нам за образованием. Работу со школьниками ведем в рамках совместных проектов с фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». В старших классах отдельных муниципалитетов создаем предпринимательские и управленческие классы. В первых ученики развивают бизнес-мышление, бизнес-смекалку, знакомятся с историей купечества, встречаются с предпринимателями. Второй тип классов открывается для тех, кто хочет научиться проектировать комплексное развитие родных городов и поселков, через реализацию в них собственных проектов.

Фото: слева — председатель правительства Свердловской области (ныне — губернатор Оренбургской области) Денис Паслер. Справа — выпускник УИУ РАНХиГС Игнат Петухов.

А сам реальный бизнес с какими запросами к вам приходит?

— С самыми разными. У нас хорошая социологическая школа. В прошлом году мы провели большое исследование для МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Пользуется спросом обучение проектному менеджменту, тому же бережливому производству. Наши ученые активно откликаются на запросы рынка по тематике «умного города». Здесь масса неизведанного. Например, к директору нашего Центра социально-экономических исследований Евгению Попову обратилась крупная австрийская компания из сферы ЖКХ: они внедряют цифровые бережливые технологии, но в «текучке дел» не могут сформулировать философию дальнейшего развития и работы с потребителями. Мы в этом готовы помочь.

На что вы делаете акцент в общении с бизнесом?

— На долгосрочные программы ДПО, которые, по нашей логике, должны заканчиваться групповым обучением в магистратуре. Это хорошая возможность за два года вывести свою команду на новый уровень мышления. Причем, при экспертной поддержке наших ведущих преподавателей можно разработать полноценный научно-инвестиционный проект под конкретные задачи бизнеса. Ты получаешь сразу команду единомышленников и стратегию развития.

Какие новые магистерские программы для бизнеса вы запустили в этом году?

— К трем существующим программам («Управление проектами», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Правовое сопровождение предпринимательской и иной экономической деятельности») добавилось три новых: «Управление результативностью продаж», «Контрактный управляющий» и «Внешнеэкономическая деятельность регионов». Все они четко отражают «обстоятельства текущего дня» — санкции, антикоррупционное госрегулирование и т. д.

Очень интересна программа для «продажников»: она разработана на стыке наук — экономики, психологии, истории, лингвистики. Занятия будут проводить представители таких крупных ритейлеров как «Мега», «Пятерочка», «Леруа Мерлен». Набор ведется на разные формы обучения: очную, очно-заочную и заочную. Наша задача на каждую из них набрать минимум 20 человек, чтобы каждая группа «сложилась», сформировалось сообщество экспертов.

На ИННОПРОМе вы презентовали проект «Кадровый тик-ток для растущего бизнеса». Кто целевая аудитория этого проекта?

— Бизнес, развитию которого мешает кадровый дефицит. Мы готовы в этом помочь, поскольку являемся оператором федерального проекта «Содействие занятости» на Среднем Урале. Рынок труда лихорадит. За год количество вакансий в различных сферах бизнеса увеличилось в Свердловской области в два раза. Это сдерживает развитие экономики. Мы готовы оперативно и качественно обучить граждан, участвующих в программе, причем не только по нашим классическим программам ДПО, но и под конкретные запросы бизнеса. А государство выделяет на это деньги. То есть, для граждан и бизнеса это абсолютно бесплатный проект с минимумом бюрократических процедур. Первыми проявили интерес ИТ-компании и банки.

А чего не хватает системе госуправления прямо сейчас?

— Как ни крути, сама система активно меняется. Есть запрос к повышению открытости, прозрачности, эмпатии. Он отрабатывается в том числе привлечением в систему новых управленцев, например, победителей конкурса «Лидеры России».

Долгое время наш вуз готовил людей, которые со студенческой скамьи понимали, что они особенные. А сейчас мы этот разрыв «верхов» и «низов» стараемся нивелировать. С радостью отмечаю, что и ребята приходят учиться к нам не с желанием видеть мир из окна персонального автомобиля с мигалкой — а с пониманием миссии, ответственности, служения.

Многие хотят изменить мир, сделать его лучше. Меня лично это заряжает оптимизмом. И дает абсолютно четкий ориентир: с закрытостью надо заканчивать. Теперь у нас максимально открытая приемная комиссия, развиваются клубы по интересам, спортивные сообщества, открытые лекции — есть все, чтобы сформировать новую прогрессивную элиту.

В пандемийный год наш институт успешно прошел самый сложный этап реформирования, задачей которого являлась экономическая самодостаточность. Цель второго этапа — перевод деятельности коллектива на принципы прозрачности и коллегиальности. Уверен, это резко повысит качество образовательного процесса и сделает нас еще более конкурентоспособными.