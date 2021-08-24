Как профессии медленно нас убивают

Кому и сколько раз в год нужно проходить медицинский осмотр и что именно нужно проверять? Офисные работники тоже в зоне риска, и работодатель должен гарантировать осмотр минимум у одного специалиста.

Рискуют здоровьем на работе не только шахтеры и химики на производстве. Профзаболевания есть практически во всех сферах. «Работа.ру» пишет о том, чего надо остерегаться представителям тех или иных профессий и о необходимости медосмотра.

Полный список опасных факторов на рабочих местах можно найти в приказе Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В документе они делятся на несколько групп: физические, химические, биологические.

Кто обязательно должен проходить медосмотр

В строгом порядке обязательный медицинский осмотр должны проходить медики, водители, преподаватели вузов и повара.

Офисные работники тоже должны проходить ежегодные медицинские осмотры: если человек более 50% рабочего времени проводит за компьютером — это вредные условия. Если человек работает за компьютером целый день — это может привести к нарушению зрения, что попадает в категорию профзаболеваний.

Зачем проходить медосмотры

Одна из целей профосмотров — скрининг на онкологические заболевания. В идеале осмотр у окулиста офисные работники должны проходить раз в два года, а осмотр у терапевта, гинеколога и исследование легких (рентгенография или флюорография) — не реже раза в год. Так проверяют на рак легких, исключают гинекологические заболевания у женщин.

На онкологию можно провериться как в государственном, так и в частном центре — бесплатно, по страховке или за деньги.

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