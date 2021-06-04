Работа для подростков на каникулах: где, как и за сколько тысяч рублей

Желание школьника заработать во время каникул собственные деньги бесценно. Но к выбору работодателя и вакансии нужно отнестись серьезно, в том числе и родителям. Инструкция.

Работать на каникулах подростку — хорошо или плохо? Если процесс организован правильно, этот опыт станет хорошим «пробником» взрослой жизни, школьник будет серьезнее и самостоятельнее, еще и на карманные расходы заработает. К слову, зарплата за неполный рабочий день может быть весьма приличная. Сколько может работать школьник и стоит ли тратить на это время? Разбираемся.

Начало лета — традиционное время трудоустройства подростков. Конечно, взять таких работников готовы единичные компании, но они есть. Вакансии можно найти как на популярных порталах, так и в Центре занятости или на специализированных страницах в соцсетях. Летом девочек и мальчиков с удовольствием принимают на работы по озеленению территории рядом с крупными заводами, о чем стоит спросить прямо на предприятии.

Все официально? Закон о работе несовершеннолетних

Согласно законодательству Российской Федерации, официальный трудовой договор может быть заключен с гражданином старше 14-ти лет. Но для этого требуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.

Есть в этом правиле исключение: работа несовершеннолетнего в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса, рекламы. Играть и сниматься там могут даже дошкольники, но в этом случае документы о трудоустройстве подписывает законный представитель ребенка. Также может потребоваться письменное нотариально заверенное согласие родителей (опекунов) и разрешение органа опеки и попечительства.

Куда проще заработать школьникам, которым уже есть 16 лет, и учащимся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как с совершеннолетними соискателями.

Что нужно для трудоустройства школьника

Важно: если подросток устраивается на работу впервые, организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и трудовую книжку. Для оформления школьника на работу на лето необходим паспорт и ИНН, также могут потребовать:

письменное разрешение одного из родителей;

справка из школы (для трудоустройства в учебное время);

письменное согласие муниципального органа опеки и попечительства;

медицинская справка установленного образца (медосмотр оплачивает работодатель).

Несовершеннолетний, как и взрослый соискатель, пишет заявление о приеме на работу, трудоустройство оформляют приказом, разъясняют права и обязанности, согласуют график выходов.

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Сколько подросток может работать?

Все вновь зависит от возраста, в законе четко прописаны нормативы возможной занятости несовершеннолетних:

с 14 до 15 лет — четыре часа в день;

с 15 до 16 лет — пять часов;

с 16 до 18 лет — семь часов.

Кроме того, у подростка должна быть сокращенная рабочая неделя:

до 16 лет — не более 24 часов в неделю;

с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Где подрабатывать школьнику летом?

Муниципалитеты подскажут

Информация о работе для несовершеннолетних очень часто распространяется через сайты муниципалитетов, информацию всегда можно получить во дворце молодежи, школах и колледжах, на крупных предприятиях города.

Во многих городах страны работают школьные трудовые бригады, куда можно устроиться с 14 до 18 лет, есть и специальные программы местных администраций. Как же можно там заработать?

Школьники выбирают одно из нескольких направлений, и это может стать первым опытом профориентации. Подработать можно:

рабочим по благоустройству территорий;

помощником библиотекаря;

вожатым в детском/школьном лагере;

помощником корреспондента.

Занятость при этом очень напоминает смену в летнем трудовом лагере (еще один вариант заработка, но совмещенного с интересным досугом). Мальчики и девочки в этом случае объединены в группы, занятость дополняется питанием и нередко специальной формой (футболки, трикотажные костюмы, кепки).

Такие вакансии рассчитаны на 10 дней, 30 рабочих часов. Заработок в этом случае небольшой, от 1600 руб. за 10 дней, но желающих попасть в такую программу традиционно очень много. Это объясняется тем, что в трудовом лагере не только нужно работать, интересный досуг и новые знакомые гарантированы.

Центр занятости — не только для взрослых

Также школьникам в трудоустройстве помогают Центры занятости. В некоторых регионах это специальные Центры занятости молодежи или Молодежная биржа труда. Именно там разумно искать вакансии крупных предприятий региона, которые обычно не против дать ребятам на лето работу. Опять же, как правила, за весьма скромную зарплату.

Это вакансии, для которых не нужны никакие специальные знания или умения. Школьники разносят почту, приводят в порядок клумбы, помогают секретарям или становятся подсобными рабочими в цехах.

Если это работа на заводе или фабрике, важно помнить: раздавать школьнику обязанности без предоставления ему спецодежды запрещено. Подросткам должна быть гарантирована безопасность, все требования охраны труда несовершеннолетних должны четко соблюдаться.

Найти работу для школьника в интернете

Вакансии для несовершеннолетних публикуются и на специализированных сайтах. Устроиться можно и по объявлению в социальных сетях, причем речь идет не только о специализированных страницах, часто летом о таких вакансиях рассказывают самые разные группы и паблики с молодежной аудиторией.

Так, на сайте HeadHunter на начало июня можно найти такие варианты трудоустройства школьников:

копирайтер-наборщик текста с з/п от 35 до 70 тыс. руб.;

официант пекарни, з/п от 35 тыс. руб.;

сборщик заявок, з/п от 35 до 38 тыс. руб.;

продавец-консультант, з/п от 35 тыс. руб.;

курьер-почтальон, з/п от 33 тыс. руб.;

пеший курьер, з/п от 30 до 50 тыс. руб.;

стажер в отдел продаж, з/п от 20 тыс. руб.;

администратор детских аттракционов в ТЦ, з/п от 12 до 18 тыс. руб.;

ведущий квестов, з/п от 10 до 30 тыс. руб.;

расклейщик объявлений, з/п от 10 тыс. руб.

Напомните ребенку, что он решил только подрабатывать, не нужно оставаться на месте по 8 часов, как другие сотрудники. Также важно, чтобы школьник усвоил: устроиться в компанию с громким именем или высокой зарплатой еще не значит получить исключительно плюсы. Важно досконально изучить условия работы и оплаты труда, понять, получится ли справляться с поставленными задачами. Иначе опыт первой работы школьника может получиться крайне негативным.

Знакомые знакомых

Если ребенок высказал явное желание заработать летом, родителям стоит услышать это сразу и попытаться максимально помочь. В кругу почти каждой российской семьи есть люди со своим небольшим бизнесом. Может быть, получится устроиться к ним, причем на более-менее серьезную должность.

Раздавать листовки или заниматься рассылкой холодных писем может практически любой подросток. Но многим под силу и более серьезные обязанности. Например, сисадмина в небольшой компании, секретаря или делопроизводителя. Все зависит от навыков ребенка, его желания работать и склада характера.

Здесь, опять же, есть нюанс. Если ребенку удалось быстро устроиться к знакомым, он должен понимать, что на нем такая же ответственность, какая была бы, приди он в совершенно незнакомый коллектив. Отработать час и уйти потому что «устал, все ведь поймут» — в корне неправильно.

Сколько рисков у такой работы на лето?

Реалии таковы, что школьники чаще всего получают предложение о трудоустройстве без всяких документов. Соглашаться на такую вакансию или нет — решение каждой отдельной семьи.

Если было принято решение все же работать, важно помнить, что зарплата может так никогда и не оказаться в кармане школьника. Опрос среди несовершеннолетних, имеющих опыт работы, показал: каждого пятого обманывали с оплатой, хотя занятость была по договоренности.

Есть и еще большая опасность: во время подработки с ребенком может произойти несчастный случай по вине работодателя. Доказать что-либо без официальных бумаг будет просто невозможно.

Пусть несовершеннолетний, если вы согласились работать без документов, сохранит всю переписку с работодателем и сделает несколько фотографий на работе. Просто на всякий случай.

Работа, о которой точно стоит задуматься

Первое время стоит просматривать объявления о вакансиях вместе с ребенком, особенно если он решил искать работу не на специализированных сайтах, а в социальных сетях. Заработать там могут предлагать самыми разными способами, в том числе незаконными. Школьник, в силу малого жизненного опыта, может сразу не понять, куда его пробуют втянуть.

Занятость, которой сразу нужно сказать «нет»:

— Для того, чтобы подработать, нужно перевести деньги в некий фонд или оплатить тренинг.

— В вакансии нет названия компании или точной должности. Очень часто так зазывают на работу адепты сетевого маркетинга. Еще они обещают огромные деньги за час работы и работу «в комфортном офисе».

— Зарплата непомерно велика для школьника. Это или мошенники или криминал.

Конечно, нужно проверять информацию по максимуму. Поищите отзывы о компании в интернете, будьте рядом с подростком во время звонка будущему работодателю или переписки с ним.

Помните: подросток может отлично совместить работу и летний отдых, так что если ребенок выразил желание заработать самостоятельно, поддерживайте его, ведь сейчас закладывается основа для его будущей успешной жизни.

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