«Уральские авиалинии» возглавили рейтинг самых непунктуальных мировых авиаперевозчиков

С мая по 22 августа перевозчик изменил время вылета более чем у 15 тыс. рейсов, задержав их минимум на 30 минут. В августе каждый второй рейс авиакомпании отправился с задержкой более чем на час.

«Уральские авиалинии» признали худшей по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира, пишут «Известия» со ссылкой на европейского поставщика авиационных данных OAG.

В первые три недели августа у «Уральских авиалиний» доля задержанных на один час и более рейсов выросла и превысила 50%, в июле и июне она составляла чуть больше 40%. В августе задерживаться на один час и более стал каждый второй вылет — это около 2,7 тыс. рейсов, позже чем на два и более часов вылетели пассажиры около 1,5 тыс. рейсов, а на три и более — около 800. Более 30 минут составила задержка почти у 60% рейсов в августе, — подсчитали в издании.

По данным OAG, в июле вовремя прилетело лишь 32,5% рейсов уральцев, в июне — 32%, в мае — 50%, говорится в документе. При этом два года назад в летний период пунктуальность авиакомпании была существенно выше. Тогда без задержек отправились в путь и вовремя прилетели в мае — 77%, июне — 65%, июле — 64%, в августе — 46%.

За последние месяцы с задержкой рейсов более чем на полчаса столкнулись около 1,7 млн пассажиров.

Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят от множества причин, и далеко не все зависят от перевозчика. Неготовность российских аэропортов к текущему пассажиропотоку и обслуживанию самолетов в минимально короткие сроки, ожидание трансферных пассажиров, розыск пассажиров в аэропорту и снятие багажа неявившихся на посадку, технические неисправности, погодные условия и др., — приводят «Известия» комментарий пресс-секретаря «Уральских авиалиний» Веры Гасниковой.

Как пояснила представитель «УА», авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать задержки.

Мы пересмотрели программу авиаперевозок, схемы обеспечения питания, уборки воздушных судов, увеличили время стоянок и прочее. Показатели регулярности с июня 2021 года имеют тенденцию к улучшению, — отметила Вера Гасникова.

Несмотря на свой «непунктуальный» имидж, уральские перевозчики пользуются популярностью у пассажиров. Как сообщал DK.RU, с января по июль 2021 г. «Уральские авиалинии» перевезли 3 759 тыс. пассажиров (89% к уровню 2019 г.), при этом почти четверть — на международных рейсах, что сделало авиакомпанию вторым в России перевозчиком в этом сегменте.

По итогам первого полугодия 2021 г. «Уральские авиалинии» получили чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб. При этом в первом полугодии доковидного 2019 г., когда компания работала в обычном режиме, дела у компании были куда хуже: 1,4 млрд руб. чистого убытка. В первые шесть месяцев 2020 г., согласно информации пресс-службы перевозчика, компания терпела убытки в 6,6 млрд руб.

За первое полугодие 2021 г. выручка компании составила 40,2 млрд руб., что на 9% больше, чем в январе-июне 2019 года (37 млрд руб.). В январе-июне 2020 г. выручка перевозчика составляла 20,9 млрд руб. Кроме того, снизилась долговая нагрузка перевозчика: по внешним заимствованиям сумма долга снизилась относительно начала 2021 г. на 3,9 млрд руб. — более чем в два раза.