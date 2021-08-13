«Уральские авиалинии» вышли в плюс. Перевозчик заработал впервые за последние годы

Финансовый отчет компании за первое полугодие 2021 г. показал значительный рост: чистая прибыль вместо убытков и отличные показатели на международном направлении.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам первого полугодия 2021 г. получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб. В первом полугодии доковидного 2019 г., когда компания работала в обычном режиме, дела у компании были куда хуже: 1,4 млрд руб. чистого убытка. В первые шесть месяцев 2020 г., согласно информации пресс-службы перевозчика, компания терпела убытки в 6,6 млрд руб.

За первое полугодие 2021 г. выручка компании составила 40,2 млрд руб., что на 9% больше, чем в январе-июне 2019 года (37 млрд руб.). В январе-июне 2020 г. прибыль перевозчика составляла 20,9 млрд руб. Кроме того, снизилась долговая нагрузка перевозчика: по внешним заимствованиям сумма долга снизилась относительно начала 2021 г. на 3,9 млрд руб. — более чем в два раза.

Компании удалось сгладить негативный эффект 2020 г., в значительной степени восстановить уровень собственного капитала, а также выполнить все обязательства перед контрагентами по гашению предоставленных в кризисном 2020 г. отсрочек платежей. Положительный результат деятельности авиакомпании стал возможен благодаря комплексной программе снижения расходов и непрерывной оптимизации всех процессов,— сообщили в авиакомпании.

Всего с января по июль 2021 г. «Уральские авиалинии» перевезли 3 759 тыс. пассажиров (89% к уровню 2019 г.), при этом почти четверть — на международных рейсах, что сделало авиакомпанию вторым в России перевозчиком в этом сегменте.

Важно отметить, что доступность полетов на рейсах авиакомпании внутри РФ повысилась за счет снижения тарифа в среднем на 400 руб. относительно аналогичного периода 2019 г.,— добавили в авиакомпании.

Напомним, на этой неделе также стало известно, что екатеринбургский аэропорт Кольцово был признан одним из лучших в России и СНГ в рамках международного рейтинга World Airport Awards.

Также DK.RU писал о новых прямых международных перелетах из Екатеринбурга, которые в том числе осуществляют «Уральские авиалинии».