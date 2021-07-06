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В Екатеринбурге решено развивать инновационный транспорт. Начнут с электрозаправок

В Екатеринбурге решено развивать инновационный транспорт. Начнут с электрозаправок
Иллюстрация: pixabay.com

На ИННОПРОМе сегодня обсудили транспортный вопрос и альтернативные виды топлива. В Екатеринбурге начнет возводить заправки Enel X Rus, компания уверена, что электрокаров в регионе будет все больше.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

На ИННОПРОМе сегодня обсудили перспективы инновационного транспорта в регионе. Спикеры круглого стола сошлись во мнении, что электротранспорт нужно как можно активнее развивать во всех городах-миллионниках страны, пишет JustMedia.

Мы видим решения, которые сегодня принимаются в Европе, Америке, это показывает самый главный факт — экологическая гонка началась. Мы плотно связаны с Европой и Америкой и нам нужно скорее включаться в эту гонку. Существует вполне понятная для Российской Федерации дорога. В прямом смысле это путь от компримированного газа к сжиженному и потом к водороду. Электромобильность будет супер-актуальна в городах-миллионниках. В целом по стороне — приоритет на водород и только водород, — заявил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Кокогин подчеркнул, что в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках должны быть установлены более жесткие требования к выбросам выхлопных газов. И это, уверен бизнесмен, хороший шанс для отечественных производителей: они могут разработать хорошие решения в части батарей, низкоуглеродного транспорта.

Также сегодня в рамках выставки Enel X  Rus, дочерняя компания Enel X в России, заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ). В регионе начнут активно развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта

«Мы рады видеть, что регионы Урала рассматривают деятельность в области электрического транспорта и зарядной структуры как важнейший шаг по улучшению экологического состояния регионов, внедрения инновационных технологий и переходу к модели устойчивой экономики. Надеемся, что данное соглашение станет базой для плодотворного сотрудничества, которое также принесет пользу региону и ее жителям», — прокомментировал генеральный директор Enel X  Rus Алексей Леонов.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Максим Прачик подчеркнул, что наращивание инвестиций в производство электромобилей — общемировой тренд. «Мы наблюдаем, что крупнейшие автоконцерны заявляют о прекращении разработки автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Растущий спрос на электромобили в России должен обеспечиваться необходимой зарядной инфраструктурой. Направление очень перспективное».

Enel X  Rus уже поставила зарядные станции для первого комплексного проекта публичной платной зарядной сети на Дальнем Востоке. Зарядные станции компании работают в Москве, Челябинске, Красноярске, Новокузнецке, Горно-Алтайске и других городах.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как электрокары меняют автомобильный рынок страны. Павел Шестопалов, директор ГК «Автоплюс», считает, что пока в Екатеринбурге и России в целом зарядных станций не достаточно. Единственная страна в мире, готовая полностью перейти на электромобили — это Норвегия.

Автор: Александра Клименко
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