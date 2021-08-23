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Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать?

Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать?
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Администрация предоставила на выбор четыре проекта нового культурного пространства. Функционально территория не изменится. Конкурс продлится до 31 августа.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что Литературному кварталу — музейному комплексу, посвященному уральским писателям,  необходима «перезагрузка». Администрация города совместно с Союзом архитекторов представили четыре варианта нового внешнего вида музейного комплекса.

Прежде чем выбрать лучшую из них [концепций], нам необходимо посоветоваться с жителями города. Что важно, хотелось бы не только получить голос, но и развёрнутое мнение о том, что именно понравилось, а что нет, — рассказал Илья Марков.

Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать? 1

Фото: S&P Ландшафтная архитектура

Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать? 2

Фото: «Гордеев-Демидов» 

Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать? 3

Фото: бюро «Плотинка»

Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать? 4

Фото: «Брусника»

Ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся можно на официальном портале администрации. Конкурс продлится до 31 августа.

Новость прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Орлов. Он считает что перезагрузка пространства Литературного квартала давно назрела, а сам проект приурочен к 300-летию города:

Сейчас мы переходим к реализации. Сразу скажу, что функционально территория не изменится. Останется парк, летняя эстрада, здания музеев. Уверен, что именно через открытый конкурс, через обсуждение проекта с неравнодушными горожанами и лучшими экспертами, мы вместе придём к идеальному результату. Только вместе мы можем сделать любимый Екатеринбург городом добра и соучастия. И сделаем! — написал мэр на своей странице в Instagram.

Ранее DK.RU рассказывал о другом архитектурном проекте столице Урала. В центре Екатеринбурга построят пять новых небоскребов и три офисных здания. Объекты станут частью уже возведенного на берегу Исети квартала «Екатеринбург-Сити». Объем инвестиций в проект — около 50 млрд руб.

Автор: Владимир Грибанов
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