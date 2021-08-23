Горожане выберут проект Литературного квартала. Как он может стать?

Администрация предоставила на выбор четыре проекта нового культурного пространства. Функционально территория не изменится. Конкурс продлится до 31 августа.

Начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что Литературному кварталу — музейному комплексу, посвященному уральским писателям, необходима «перезагрузка». Администрация города совместно с Союзом архитекторов представили четыре варианта нового внешнего вида музейного комплекса.

Прежде чем выбрать лучшую из них [концепций], нам необходимо посоветоваться с жителями города. Что важно, хотелось бы не только получить голос, но и развёрнутое мнение о том, что именно понравилось, а что нет, — рассказал Илья Марков.

Фото: S&P Ландшафтная архитектура

Фото: «Гордеев-Демидов»

Фото: бюро «Плотинка»

Фото: «Брусника»

Ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся можно на официальном портале администрации. Конкурс продлится до 31 августа.

Новость прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Орлов. Он считает что перезагрузка пространства Литературного квартала давно назрела, а сам проект приурочен к 300-летию города:

Сейчас мы переходим к реализации. Сразу скажу, что функционально территория не изменится. Останется парк, летняя эстрада, здания музеев. Уверен, что именно через открытый конкурс, через обсуждение проекта с неравнодушными горожанами и лучшими экспертами, мы вместе придём к идеальному результату. Только вместе мы можем сделать любимый Екатеринбург городом добра и соучастия. И сделаем! — написал мэр на своей странице в Instagram.

Ранее DK.RU рассказывал о другом архитектурном проекте столице Урала. В центре Екатеринбурга построят пять новых небоскребов и три офисных здания. Объекты станут частью уже возведенного на берегу Исети квартала «Екатеринбург-Сити». Объем инвестиций в проект — около 50 млрд руб.