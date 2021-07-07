Появился проект пяти новых небоскребов «Екатеринбург-Сити»

Строительством объектов займется УГМК-Застройщик, а финансированием — Сбербанк. Стороны заключили соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром». Объем инвестиций — около 50 млрд руб.

В центре Екатеринбурга построят пять новых небоскребов и три офисных здания. Объекты станут частью уже возведенного на берегу Исети квартала «Екатеринбург-Сити». Здания будут возведены в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Небоскребы и офисные здания займут территорию в четыре га. Планируемый срок реализации проекта — 10 лет. Общая площадь всего проекта составит почти 347 тыс. кв. м. При этом 30 % площадей проекта станет местом для жизни, 30% — для работы, и 40% — общественными пространствами для отдыха и развлечений.

Мы намерены географический центр города, где располагается «Екатеринбург-Сити», превратить в центр общественного притяжения, открытый, удобный, красивый, безопасный и для его жителей, и для горожан, и для бизнеса, а по инфраструктуре и благоустройству не уступающий аналогичным локациям ведущих мировых столиц. Концепция данного проекта — это место для встреч, развития, развлечений, работы и жизни в одной локации, — Евгений Мордовин, генеральный директор «Екатеринбург-Сити».

Высота двух небоскребов достигнет 180 м, еще одного — 170 м, и двух — 130 м. Офисные здания будут иметь переменную этажность — от 16 до 25 этажей. В небоскребах расположатся апартаменты, гостиницы, офисы и квартиры. Нижние этажи зданий будут использованы под магазины, рестораны и фитнес-клуб. В проекте предусмотрено строительство шестиэтажного гастромолла с террасами, торгово-развлекательные резиденции, образовательные учреждения. Общественные пространства оборудуют прогулочными зонами и велодорожками. Под землей расположится парковка для автомобилей.

«Екатеринбург-Сити» станет уникальным объектом на карте города, местом притяжения жителей и гостей столицы Урала. Он повысит инвестиционную привлекательность всего региона и даст импульс развитию бизнеса. Мы гордимся, что финансовым партнером для реализации такого масштабного проекта «Уральская горно-металлургическая компания» выбрала Сбербанк, и будем оказывать застройщику всестороннюю поддержку на каждом этапе строительства, — Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Ранее DK.RU рассказал, как изменится набережная Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов предложил сделать сквозной вело-пешеходный маршрут по обоим берегам Исети от Верх-Исетского пруда до Химмаша. По мнению мэра, человека «невероятно тянет к воде», но Екатеринбург свою реку «перерос, забыл, отвернулся от нее»: