Правительство заканчивает тестировать новый препарат против COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство провело исследования со 160 пациентами. Лекарство вводится человеку через дыхание и распыление в носовой полости.

Сегодня в Москве закончили вторую фазу клинических исследований нового российского препарата от коронавируса «Мир-19». Федеральное медико-биологическое агентство сообщает, что этиотропный препарат (то есть действует на причину — бактерии) способен предотвращать наиболее тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

Уже около 160 пациентов получили «Мир-19». Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации. Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение (то есть лекарство вдыхают или вводят через нос), — рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова для «России 24».

Добавим, что другой российский препарат, однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», одобрили для использования на Филиппинах. Прививку уже зарегистрировали и планируют начать использовать для вакцинации населения страны.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Свердловской области сообщает, что за минувшие сутки зарегистрировано 526 новых случаев COVID-19, в том числе 141 заболевший в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний в регионе достигло 119 392.

На 23 августа состояние 808 госпитализированных оценивается как тяжелое, 480 человек находится в реанимации, в том числе 369 — на аппаратах ИВЛ. Выписаны 441 человек. От COVID-19 погибло 29 человек за сутки. За все время пандемии умерло 4 939 человек, сообщает JustMedia.ru.

Но, несмотря на положительные темпы роста заболеваемости, люди восстанавливают привычный ритм жизни. DK.RU рассказывал, что в торговых центрах Екатеринбурга посещаемость догоняет допандемийный период. Так количество посетителей на 1 тыс. кв. м площади — в ТЦ города в первые две недели августа достиг показателя 93,8% к уровню 2019 года.