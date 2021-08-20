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В торговых центрах города активность посетителей догоняет допандемийный уровень

Посетители в Veer Mall
Посетители в Veer Mall. Иллюстрация: malls.ru

Оживление в торговых точках Екатеринбурга эксперты связывают с улучшением эпидобстановки, высокими темпами вакцинации, а также с близким началом учебного года.

#ВАКЦИНАЦИЯ#КОРОНАВИРУС#РИТЕЙЛ

Shopping Index — количество посетителей на 1 тыс. кв. м площади — в торговых центрах Екатеринбурге в первые две недели августа августе достиг показателя 93,8% к уровню 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Watcom Group. По этому показателю Екатеринбург почти сравнялся с Москвой  — там показатель составил 94,9%, и значительно обогнал Санкт-Петербург. В северной столице shopping Index оценили в 86% к допандемийному уровню.

Как рассказывал DK.RU, shopping Index в Екатеринбурге с начала 2021 года восстанавливается более быстрыми темпами, чем в других городах, в том числе — в обеих столицах. В январе Урал даже обогнал по этому показателю Москву. Президент компании Роман Скороходов отметил, что восстановление в Екатеринбурге идет быстрее, чем в Москве.

В столице январский shopping Index составил 75,2% по отношению к первому месяцу прошлого года, тогда как в Екатеринбурге этот показатель был на уровне 80%, — приводил DK.RU слова президента Watcom Group Романа Скороходова.

Эксперты связывают увеличение посещаемости торговых центров с несколькими факторами, и одним из главных называют вакцинацию. По официальным данным, в регионе привиты от COVID-19 уже более 1,1 млн человек. Новые дозы вакционы поступают постоянно. Так, 19 августа было доставлено 30 тыс. доз вакцины «Спутник V», 20 августа должны поступить еще около 100 тыс. доз «Спутник Лайт». 

Чтобы не допускать дефицита вакцины, производить ее пробуют на одном из фармпредприятий области. Как рассказывал DK.RU, новоуральский завод «Медсинтез» намерен наладить выпуск «Спутник V» на своей площадке.

Уже создан производственный участок, тестовые партии мы выпустили,— поделился информацией председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

Сейчас предприятие ведет переговоры с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по вопросу доставки на Урал производственных мощностей для создания вакцины. Решение об этом научный центр должен принять в ближайшее время.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в регионе последние недели находится примерно на одном уровне: каждый день выявляют 510-520 новых случаев. Так, по данным оперштаба, за последние сутки их зафиксировано 517. Общее количество выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 117 825, напоминает Justmedia. За время пандемии вылечились от болезни 108 977 пациентов, умерли — 4848 человек.

Автор: Инна Вейн
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