Бизнес дорого заплатит за выбросы парниковых газов: новый проект Минэкономразвития

Новое климатическое законодательство изменит работу крупнейших производств. Россия надеется выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов к концу века. Бороться с ними собираются за счет штрафов.

Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Предполагается, что система штрафов начнет действовать с 2023 года и будет двухступенчатой — за повторное нарушение сумма штрафов удваивается. В министерстве предлагают штрафовать бизнес за непредоставление или нарушение порядка подачи отчетности о выбросах парниковых газов, а также за искажение информации в документах.

Напомним, в июле Еврокомиссия представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, включая введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импортные товары. По оценкам Минэкономразвития, мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд. После этого президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении «углеродной отчетности» для юридических лиц и ИП. Предполагается, что поэтапная модель регулирования выбросов CO2 коснется регулируемых организаций, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов. Сбор отчетности будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Система штрафов будет действовать с момента, когда организации начнут представлять отчетность: для эмитентов выбросов CO2 с массой более 150 000 т — с 2023 г., для эмитентов выбросов CO2 с массой более 50 000 т — с 2025 г., сообщают Ведомости, ссылаясь на текст законопроекта.

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что министерство планирует вынести законопроект на общественное обсуждение:

Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают, прежде всего, крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них «незаметной».

Так, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 000 до 75 000 руб., ИП — от 100 000 до 250 000 руб., юридические лица — от 100 000 до 500 000 руб. Максимальная сумма штрафа за повторное нарушение составит 150 000 руб. для должностных лиц, 500 000 руб. — для индивидуальных предпринимателей и 1 млн руб. — для юрлиц.

Эксперты в данной области считают конкретные цифры преждевременными. «Издержки бизнеса на формирование и ведение соответствующей углеродной отчетности могут в разы превышать установленные размеры штрафов», — считает директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова. По ее словам, предлагаемый механизм приведет больше к репутационным рискам, нежели к экономическим. «Раскрытие такой информации для нас — реальная возможность привлекать инвестиции в климатические проекты, — сообщил представитель РУСАЛа. — <Но> пока правительством не определен уполномоченный орган, куда крупнейшие предприятия, к которым относятся и предприятия «Русала», должны будут ежегодно предоставлять отчетность о выбросах, — вводить штрафы преждевременно».

В контексте как глобального, так и национального климатического регулирования система дисциплинирующих мер — это нормальная практика, считает академик РАН Борис Порфирьев:

Наряду с наказанием нужен также экономический «пряник» — для компаний должна быть выработана система стимулирования. Я бы вспомнил опыт США по борьбе с загрязняющими веществами, с которых скопирована нынешняя система торговли квотами. Они пытались всё задушить штрафными санкциями, и у них это получилось плохо: предприятия всячески уклонялись, кто-то платил штрафы, были судебные тяжбы. Позже была создана специальная система квотирования, которая стала неким компромиссом.

В 2019 г. Россия официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое предусматривает к 2050 г. снижение выбросов парниковых газов вдвое от уровня 1990 г., а к концу века — выход на нулевой уровень выбросов. Согласно исследованию АНО «Центр экологических инвестиций», в России среди основных источников вредных выбросов остаются промышленное и сельскохозяйственное производство.

В начале августа климатическая группа ООН представила доклад о климатических изменениях. Один из основных выводов: климат претерпел необратимые изменения из-за влияния человека на окружающую среду, сообщал DK.RU.

Как изменение климата меняет погоду в регионах России — читайте в колонке Дмитрия Горчакова на DK.RU.