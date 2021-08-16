«Экстремальная жара будет почти во всех регионах мира» — климатолог Рашит Хантемиров

Екатеринбургский климатолог Рашит Хантемиров рассказал о том, какие климатические изменения происходят на нашей планете и как эти изменения можно остановить.

9 августа 2021 г. климатическая группа ООН представила доклад о климатических изменениях. Группа считает, что из-за влияния человека на окружающую среду климат претерпел необратимые последствия.

Доктор биологических наук, сотрудник лаборатории дендрохронологии УрО РАН и лаборатории УрФУ Рашит Хантемиров дал интервью ЕАН, где рассказал о том, как климатические изменения повлияют на жизнь на земле. DK.RU выделил самое важное из ответов ученого.

Г-н Хантемиров вспоминает, что еще с девяностых было понятно, что изменение климата станет глобальной проблемой человечества:

Мне кажется, что только сейчас общество стало осознавать, насколько действительно велика угроза. При этом некоторые уверены, что скоро начнется глобальное похолодание.

Ученый рассказывает, что в соответствии с графиками доклада ООН средняя температура на нашей планете повысилась чуть больше чем на 1°C за последние 170 лет. Это произошло благодаря совместному вкладу природы и человека в выбросы парниковых газов. При этом разные выбросы могут вести как к потеплению, так и к похолоданию. Например, сернистый газ, который выделяет Рефтинская ГРЭС, создает аэрозоль сернистой кислоты, отражающую солнечные лучи. Углекислый газ и метан ведут к возникновению парниковых газов — основному фактору глобального потепления.

Рашит Хантемиров рассказываюе, что изменения климата происходят не в первый раз:

На планете сменяются ледниковый и межледниковый период, сейчас мы живем во втором. Но за последний миллион лет такого уровня углекислого газа в атмосфере не было. Поэтому все закономерности, которые воздействуют на климат последние тысячелетия, меняются. Появился фактор, которого ранее не было, и теперь он определяет направление изменений климата. И это воздействие проявилось из-за человека. В доиндустриальный период количество углекислого газа в атмосфере составляло 0,027 %, а сейчас уже 0,041 % — уже в полтора раза больше.

Раньше в докладах указывали о потеплении климата, но последний доклад акцентировал внимание на том, что климат необратимо меняется, происходят природные катаклизмы, в частности, пожары:

В документе ученые разделили мир на 40 регионов и спрогнозировали, какие изменения произойдут в каждом из них. Так, повышение температуры с высокой долей вероятности произойдет во всех, экстремальная жара будет повторяться почти во всех, частота заморозков тоже снижается почти во всех, средние осадки скачут.

Ученый добавил, что таяние ледников не сильно повлияет на повышение уровня моря. Сейчас уровень моря повышается из-за теплового расширения воды.

Говоря о способах решения климатических проблем, Рашит Хантемиров заявляет, что нужно уменьшить, а потом остановить парниковые выбросы:

Меры нужно принимать сейчас, потому что это инерционный процесс. Даже если мы сейчас остановим все промышленные выбросы, то концентрация парниковых газов в атмосфере будет оставаться высокой многие десятилетия и потепление будет продолжаться. Мы сейчас ощущаем эффект выбросов, которые были лет 30-40 назад. А текущую ситуацию мы оставим в наследство нашим детям, и им придется расхлебывать в 10 раз больше. Даже если кажется, что атмосфера охладится, то в океане запасов этого тепла еще очень много. И это долго будет сказываться на климате.

Напомним, что на днях был опубликован отчет Межправительственной комиссии по изменению климата. В нем появился атлас, на котором можно посмотреть прогноз по каждому конкретному региону, в том числе Уралу. DK.RU рассказывал, что согласно атласу уже к 2040-м годам на Урале 2-3 дня в году будет +40°С и выше. К 2070-му такая аномальная для региона жара будет держаться уже до семи дней.