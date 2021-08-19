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Долги по ЖКХ, оставшиеся от прежних владельцев: платить или нет?

Долги по ЖКХ, оставшиеся от прежних владельцев: платить или нет?
Иллюстрация: pixabay.com

Вопрос о том, кто должен оплачивать долги по ЖКХ при продаже квартиры, казалось бы, четко решен законом. Но на практике все не так однозначно. Мнение юристов.

#ЛАЙФХАКИ

Порой после покупки квартиры на вторичном рынке новый владелец узнает, что на жилье числятся коммунальные долги. Должен ли новый хозяин закрывать коммунальные долги и что нужно сделать, чтобы этого избежать? Советы дает «РБК Недвижимость», опираясь на советы экспертов.

Если о долгах стало известно после заключения сделки, новый владелец квартиры не обязан их оплачивать.

Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг привязана не к квартире, а к собственнику жилого помещения, и по общему правилу новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего, — объясняет руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев. Требовать платежей по старым квитанциям от нового владельца незаконно.

Закон

Совсем скоро ситуация может измениться. Ассоциация «ЖКХ и городская среда» весной 2021 г. выступала с инициативой переложить коммунальные долги бывших владельцев квартир на новых собственников. Проблема, считают в ассоциации, в том, что после смены собственника управляющие компании часто не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него долги. В итоге растет общая задолженность за ЖКХ в стране.

Капремонт — исключение

Исключение составляют долги по взносам на капремонт — новый хозяин должен гасить задолженность, оставшуюся от прежнего хозяина. Председатель Московской коллегии адвокатов «Шурпик и Партнеры» Игорь Шурпик уточняет, что срок для оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт составляет пять месяцев с момента уведомления от органа государственного жилищного надзора о задолженности по взносам (ст. 173 ЖК РФ). На сумму задолженности каждый день будут начисляться пени.

Наследники платят

В случае наследования недвижимости новому владельцу нужно будет погасить все долги.
Новый собственник принимает в наследство не только квартиру, но и обязанность по оплате имеющейся задолженности умершего собственника. Обязанность возникает с момента вступления в наследство.

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, так комментирует этот вопрос:

Учитывая нормы законодательства, за исключением капремонта, рисков для покупателя нет. Если мы говорим про правоприменение, то ситуация менее радужная: если есть долг по электричеству перед Мосэнергосбыт, потому что у вас прямой договор с ресурсопоставляющей организацией, то есть риск того, что к вам придут и отключат свет. Если у предыдущего владельца есть долг перед ГБУ «Жилищник» (то, что платится непосредственно через МФЦ), то новый собственник можете перевести лицевой счет на себя и изменить номер, чтобы по счету не было старого долга.

Что делать в случае обнаружения долгов за ЖКУ от старого владельца

Нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию с просьбой разделить лицевой счет либо открыть новый счет на нового собственника. Для этого нужно предоставить выписку из ЕГРН, где подтверждается дата возникновения права собственности.

В случае если ответа на заявления не поступает, можно обратиться с жалобой на действия управляющей компании в орган исполнительной власти субъекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства или обратиться с заявлением в суд о защите прав потребителя и обязать управляющую компанию открыть новый лицевой счет.

При этом новый владелец квартиры не вправе самостоятельно требовать у старого собственника квартиры погасить долг.

Ранее на DK.RU: У россиян множество вопросов к цифрам в платежках по ЖКХ, сами коммунальщики трясут долги

Автор: Александра Клименко
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