Долги по ЖКХ, оставшиеся от прежних владельцев: платить или нет?

Вопрос о том, кто должен оплачивать долги по ЖКХ при продаже квартиры, казалось бы, четко решен законом. Но на практике все не так однозначно. Мнение юристов.

Порой после покупки квартиры на вторичном рынке новый владелец узнает, что на жилье числятся коммунальные долги. Должен ли новый хозяин закрывать коммунальные долги и что нужно сделать, чтобы этого избежать? Советы дает «РБК Недвижимость», опираясь на советы экспертов.

Если о долгах стало известно после заключения сделки, новый владелец квартиры не обязан их оплачивать.

Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг привязана не к квартире, а к собственнику жилого помещения, и по общему правилу новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего, — объясняет руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев. Требовать платежей по старым квитанциям от нового владельца незаконно.

Закон

Совсем скоро ситуация может измениться. Ассоциация «ЖКХ и городская среда» весной 2021 г. выступала с инициативой переложить коммунальные долги бывших владельцев квартир на новых собственников. Проблема, считают в ассоциации, в том, что после смены собственника управляющие компании часто не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него долги. В итоге растет общая задолженность за ЖКХ в стране.

Капремонт — исключение

Исключение составляют долги по взносам на капремонт — новый хозяин должен гасить задолженность, оставшуюся от прежнего хозяина. Председатель Московской коллегии адвокатов «Шурпик и Партнеры» Игорь Шурпик уточняет, что срок для оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт составляет пять месяцев с момента уведомления от органа государственного жилищного надзора о задолженности по взносам (ст. 173 ЖК РФ). На сумму задолженности каждый день будут начисляться пени.

Наследники платят

В случае наследования недвижимости новому владельцу нужно будет погасить все долги.

Новый собственник принимает в наследство не только квартиру, но и обязанность по оплате имеющейся задолженности умершего собственника. Обязанность возникает с момента вступления в наследство.

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, так комментирует этот вопрос:

Учитывая нормы законодательства, за исключением капремонта, рисков для покупателя нет. Если мы говорим про правоприменение, то ситуация менее радужная: если есть долг по электричеству перед Мосэнергосбыт, потому что у вас прямой договор с ресурсопоставляющей организацией, то есть риск того, что к вам придут и отключат свет. Если у предыдущего владельца есть долг перед ГБУ «Жилищник» (то, что платится непосредственно через МФЦ), то новый собственник можете перевести лицевой счет на себя и изменить номер, чтобы по счету не было старого долга.

Что делать в случае обнаружения долгов за ЖКУ от старого владельца

Нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию с просьбой разделить лицевой счет либо открыть новый счет на нового собственника. Для этого нужно предоставить выписку из ЕГРН, где подтверждается дата возникновения права собственности.

В случае если ответа на заявления не поступает, можно обратиться с жалобой на действия управляющей компании в орган исполнительной власти субъекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства или обратиться с заявлением в суд о защите прав потребителя и обязать управляющую компанию открыть новый лицевой счет.



При этом новый владелец квартиры не вправе самостоятельно требовать у старого собственника квартиры погасить долг.

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