У россиян множество вопросов к цифрам в платежках по ЖКХ, сами коммунальщики трясут долги

По итогам первых шести месяцев 2021 г. самые частые жалобы россиян в сфере ЖКХ — расчет оплаты и неудовлетворительное состояние домов. Что происходит в отрасли?

Россияне в большинстве своем недовольны тем, как функционирует система ЖКХ. Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» проанализировало, на что чаще всего жаловались жители страны в этом вопросе с января по июль 2021 г.

Оказалось, больше всего вопросов у граждан вызывает расчет платы за ЖКУ. На ошибочные суммы в платежках пришлось 15,8% от общего числа жалоб на качество ЖКХ. Второе место у обращений по поводу неудовлетворительного состояния и ремонта многоквартирных домов — 14,2% от общего количества обращений. Третье место занимают вопросы управления многоквартирными домами — 12,1% от общего количества.

Также в первую пятерку вошли жалобы на качество коммунальных услуг (11,7%) и вопросы капитального ремонта зданий (8,8%). Кроме того, россиян не устраивают благоустройство придомовой территории (7,3%) и обращение с ТКО (3,6%).

Тенденция этого года — внезапно «всплывшие» долги за коммунальные ресурсы, образовавшиеся в прежние периоды. Ресурсоснабжающие организации стали массово предъявлять гражданам долги, иногда выставляя их за период, значительно превышающий срок исковой давности в три года. Не единичны случаи, когда владельцы квартир неожиданно обнаруживают в своих платежных документах долги за 2017, 2015, а иногда даже за 2011 годы, — комментирует статистику обращений граждан исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Около месяца назад судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ приняла решение о том, что жильцы многоквартирных домов могут требовать от управляющих компаний не только возврата заплаченных денег за коммунальные услуги ненадлежащего качества, но и компенсации морального ущерба и взыскания штрафа, пишет РБК Недвижимость.

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