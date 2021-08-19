«Явное выделенное время вместе». Как спасти отношения и принимать решения в сложном XXI в.

Современным людям сложно во многом из-за того, что вокруг так много всего: товаров, вариантов досуга, информации и новостей. Как успокоить свою жизнь хотя бы по ряду направлений?

Принять решение сложно очень многим. И часто чем больше вариантов — тем сложнее. Поддерживать отношения в современном мире — целая проблема для вечно занятых жителей мегаполисов. Топ-менеджер компании Ecwid Евгений Казначеев уверен, что часто может помочь, например, продуктовый подход к жизни. В своем Телеграм-канале он дает как профессиональные, так и жизненные советы. Интересные мысли эксперта — в выборке DK.RU.

Как принимать решения

Есть такая известная штука в принятии решений: цикл OODA. Observe → Orient → Decide → Act (наблюдение → анализ → решение → действие). Придумали ее военные. У медиков есть похожая штука ADPIE: assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation.

И с этой штукой такая же проблема, как и с кучей других подобных фреймворков: хорошо звучат — невозможно использовать. Возможно, на секретных военных полигонах учат практике, но знание, что такое OODA, и чтение статей никак не помогут вам принимать решения лучше. Это поможет вам думать, что вы принимаете решения лучше других, но на деле — нет.

Но есть один прием, который действительно работает и мне помогает. Прием практический. Работает он так.

Нам надо принять решение или отреагировать. Первый шаг — научиться отслеживать и отмечать такие состояния (кто-то найдет сходство с отслеживанием эмоций и автоматических мыслей).

Когда мы отметили, что хотим отреагировать или принять решение, надо определить срочность. Быстро понять — а когда реакция или решение нужны? Через минуту? Через час? Потерпит день или неделю?

Когда мы определили, через какой период решение или реакция точно нужны, надо в этот период не принимать никакого решения и не реагировать (как бы этого ни хотелось). Вместо этого надо собрать информацию и факты, связанные с ситуацией, и оценить их.

И только после этого принять решение или отреагировать.

Через какое-то время это начинает срабатывать полуавтоматически: «Так, тут мне надо отреагировать, но штука не такая срочная — я задам вопросы и узнаю детали, потом напишу».

Это практический подход. Надо всего лишь отслеживать желание дать реакцию, оценить срочность (выбрать временной период) и не дать себе отреагировать в этот период (а позадавать вопросы).

Работает это здорово, особенно если вы склонны к поспешным эмоциональным решениям.

Протокол для поддержки отношений

Подумал, что для построения крепких отношений помимо доброты и эмоциональной стабильности, похоже, полезны вот еще какие штуки.

Явное выделенное время вместе. Жизнь взрослого человека — это череда разных задач, проблем, рутины. Это приводит к взаимодействию на автомате или к отсутствию взаимодействия. Для поддержания связи два человека должны иметь свое собственное «качественное» время, когда они сфокусированы друг на друге. Это может быть традиция общих завтраков или семейный ужин, на котором все должны быть, или привычка в выходные устраивать ужин в ресторане — важна не форма и не продолжительность взаимодействия, а периодичность, традиция и качество общения.

Протокол замирения. Иногда люди не понимают друг друга, пребывают в плохом настроении, ошибаются и в результате ссорятся и обижаются. Это ожидаемо. Проблема появляется, когда ссора становится цикличной и развивается по нарастающей. Один что-то наговорил, второй обиделся и ответил, первый считает, что был прав, эскалация продолжается. Люди начинают дуться, не разговаривают друг с другом, резко отвечают уже на обычное взаимодействие. Это увеличивает градус эскалации и портит отношения. Поэтому важно, чтобы у людей был свой протокол (ритуал) замирения. По общей договоренности этот протокол должен останавливать ссору (даже если обижен и считаешь, что партнер не прав) и спираль эскалации. Хорошо, если протокол замирения требует каких-то слов и физических действий. Это ритуал, который напоминает об общей цели, общем знании («мы вместе, потому что это важно — мелочи не так важны»). Это позволяет остановить эмоции, дать время успокоиться и обсудить ситуацию более конструктивно.

Про коварство «маленьких решений»

Большие решения требуют подготовки и внимания. Большие решения (а не сделанное в нужный момент большое решение — тоже большое решение) имеют сильное влияние — они определяют успех или стагнацию продукта на годы вперед. Высокие ставки.

У небольших решений нет высоких ставок. Можно ошибиться или не приложить нужных усилий в какой-то мелочи, ничего не случится.

Но, несмотря на риск, у больших решений есть преимущество: если они не срабатывают, это явно видно, и такие решения часто отменяемы. Большое влияние — но и бóльшая заметность, измеримость, отменяемость.

Небольшие же решения накапливаются. Каждая небольшая штука незаметна, но спустя какое-то время комбинация всех небольших плохих решений, их синергия может привести к плохим последствиям. И эти последствия уже сложно отменяемы — нет конкретной штуки, которую надо просто сделать по-другому, и все. Надо переделать совсем все, с нуля. Часто это очень сложно и равносильно созданию нового продукта.

Много лет назад мы в Ecwid не задумывались об унификации интерфейсов в нашей контрольной панели. Новая штука — рисуем все с нуля. Каждая страница выглядела хорошо. Но в итоге это привело к мешанине стилей и подходов. Каждая страница по-своему уникальна, все вместе смотрится так себе (а по внешнему виду страницы и ее стилю опытный глаз мог определить год выпуска фичи). Общее впечатление от продукта — плохое. Команда вложила много усилий, чтобы все унифицировать (одна унификация цветов обнаружила, что у нас использовались несколько десятков очень похожих, но все же разных оттенков синего и серого) и перевести на общую дизайн-систему. Много работы, она заняла годы — даже сейчас, если покопаться, можно найти в контрольной панели страницы, которые мы еще не успели переделать.

Большие решения принимаются редко, поэтому если они занимают время — это ожидаемо. Небольших решений много — тратить много времени на каждое невозможно. Но небольшие решения сложно отменяемы (потому что не придет в голову их отслеживать и отменять, слишком мелкие), а при этом эффект накапливается. Поэтому в быстрых небольших решениях важно чаще быть правым, чем неправым (и тут, кстати, помогают заранее описанные и созданные ограничения).

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