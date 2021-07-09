Обед с другом — спасение. Мозг одинаково опасно оценивает чувство голода и одиночество

Оказалось, что у людей в социальной изоляции бьют тревогу те же отделы мозга, которые сообщают нам, что пора бы перекусить. Значит ли это, что общение нам жизненно необходимо?

Мозг одинаково реагирует на состояние, когда человек голоден или одинок. МРТ-снимки показали, что во время этих состояний становится активной одна и та же часть мозга, что говорит о необходимости социализации для людей.

BidThink пишет, что последнее исследование на эту тему доказало также, что между состоянием голода и готовностью/неготовностью человека общаться есть связь. Голодные испытуемые часто говорили, что не хотят контакта с кем бы то ни было. Более раннее исследование сообщает, что у грызунов отказ от общения приводит к перееданию.

О том, что существует эпидемия одиночества, ученые писали еще до пандемии. Вспышка заболеваемости COVID-19 только ухудшила проблему.

Ученые из Массачусетского технологического института и Института Салка провели исследование, которое доказало, что наша потребность в социализации так же жестко запрограммирована, как и наша потребность в пище и воде. Та же часть нашего мозга, которая жаждет еды после дня голодания, жаждет других людей после изоляции.

Иногда люди буквально жаждут социализации.

Для эксперимента сорок участников пребывали в 10-часовой социальной изоляции или голодали перед тем, как их поместили в аппарат МРТ. В это время им показывали фотографии: еды — тем, кто был голоден, людей — тем, кто давно был один. В итоге у людей становились активными области мозга, отвечающие за боль, вознаграждение и связанные с тягой к веществам, вызывающим привыкание.

Реакция мозга в обоих случаях была совершенно одинаковой.

Что нам это дает?

Очевидный вывод: совершенно нормально чувствовать потребность во взаимодействии с другими людьми после длительного периода изоляции. Наш мозг рассматривает некоторую форму взаимодействия как основную потребность, которую необходимо удовлетворить.

Как именно мы можем удовлетворять потребность в социализации, помимо встреч с людьми (пандемия доказала, что они могут быть недоступны), остается предметом обсуждения. Любой, кто пробовал устроить вечеринку Zoom, может засвидетельствовать, что это не так приятно, как встречаться с друзьями лично.

Авторы исследования говорят:

«Жизненно важный вопрос заключается в том, сколько и каких видов позитивного социального взаимодействия достаточно для удовлетворения наших социальных потребностей и, таким образом, устранения нейронной тяги. Фактически мы связаны с другими, несмотря на физическое разделение. При этом сейчас многие люди утверждают, что использование социальных сетей только усугубляет субъективное чувство изоляции».

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