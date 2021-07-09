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Обед с другом — спасение. Мозг одинаково опасно оценивает чувство голода и одиночество

Обед с другом — спасение. Мозг одинаково опасно оценивает чувство голода и одиночество
Иллюстрация: pixabay.com

Оказалось, что у людей в социальной изоляции бьют тревогу те же отделы мозга, которые сообщают нам, что пора бы перекусить. Значит ли это, что общение нам жизненно необходимо?

#МОЗГ#ЛАЙФХАКИ

Мозг одинаково реагирует на состояние, когда человек голоден или одинок. МРТ-снимки показали, что во время этих состояний становится активной одна и та же часть мозга, что говорит о необходимости социализации для людей.

BidThink пишет, что последнее исследование на эту тему доказало также, что между состоянием голода и готовностью/неготовностью человека общаться есть связь. Голодные испытуемые часто говорили, что не хотят контакта с кем бы то ни было. Более раннее исследование сообщает, что у грызунов отказ от общения приводит к перееданию.  

О том, что существует эпидемия одиночества, ученые писали еще до пандемии. Вспышка заболеваемости COVID-19 только ухудшила проблему.

Ученые из Массачусетского технологического института и Института Салка провели исследование, которое доказало, что наша потребность в социализации так же жестко запрограммирована, как и наша потребность в пище и воде. Та же часть нашего мозга, которая жаждет еды после дня голодания, жаждет других людей после изоляции.

Иногда люди буквально жаждут социализации.

Для эксперимента сорок участников пребывали в 10-часовой социальной изоляции или голодали перед тем, как их поместили в аппарат МРТ. В это время им показывали фотографии: еды — тем, кто был голоден, людей — тем, кто давно был  один. В итоге у людей становились активными области мозга, отвечающие за боль, вознаграждение и связанные с тягой к веществам, вызывающим привыкание.

Реакция мозга в обоих случаях была совершенно одинаковой.

Что нам это дает?

Очевидный вывод: совершенно нормально чувствовать потребность во взаимодействии с другими людьми после длительного периода изоляции. Наш мозг рассматривает некоторую форму взаимодействия как основную потребность, которую необходимо удовлетворить.

Как именно мы можем удовлетворять потребность в социализации, помимо встреч с людьми (пандемия доказала, что они могут быть недоступны), остается предметом обсуждения. Любой, кто пробовал устроить вечеринку Zoom, может засвидетельствовать, что это не так приятно, как встречаться с друзьями лично.

Авторы исследования говорят:

«Жизненно важный вопрос заключается в том, сколько и каких видов позитивного социального взаимодействия достаточно для удовлетворения наших социальных потребностей и, таким образом, устранения нейронной тяги. Фактически мы связаны с другими, несмотря на физическое разделение. При этом сейчас многие люди утверждают, что использование социальных сетей только усугубляет субъективное чувство изоляции».

Ранее на DK.RU: «Мир стал сложный? Да, сейчас нарушаются привычные схемы, знакомые явления выглядят иначе»

Автор: Александра Клименко
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