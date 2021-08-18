Екатеринбургский митрополит предложил возвести еще один храм в центре города

Священнослужитель не считает, что здание дома быта «Рубин» — великий памятник архитектуры, поэтому на его месте нужно восстановить Малый Златоуст, как был восстановлен Большой Златоуст в 2013 г.

Митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) выразил надежду на восстановление Свято-Духовской церкви (Малый Златоуст), которая до 1928 г. располагалась на месте дома бытового комбината «Рубин» на улице Малышева, 44. Об этом представитель духовенства заявил в своем телеграм-канале.

Стоящее напротив здание дома быта «Рубин» — не великий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернется на его (свое) место храм Малый Златоуст? — написал митрополит Евгений.

Бытовой комбинат «Рубин» открылся 7 марта 1964 г. и считался самым крупным в СССР. Здесь располагались кафе, столовые, парикмахерские, ателье, фотостудии и др. На месте «Рубина» стояла церковь Малый Златоуст — первый каменный храм Екатеринбурга, основанный в 1755 г., передает агентство ЕАН.

Расположенный через дорогу от «Рубина» храм Большой Златоуст был основан в 1847 г. и снесен советской властью в 1930 г. Восстановлением храма занимались в 2006-2013 гг. уральские бизнес-структуры Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания.

Большой Златоуст — первый восстановленный в Екатеринбурге храм из десятков разрушенных в богоборческое время. Из кирпичей взорванной церкви рядом построили Дом обороны — в Екатеринбурге все знают здание ДОСААФ с самолетом на крыше, — рассказал митрополит.

Напомним, что храмы уже собирались строить в центре Екатеринбурга. Ранее DK.RU рассказывал про то, как в октябре 2020 г. жители столицы Урала устроили массовые протесты против строительства храма в сквере возле Драмтеатра.