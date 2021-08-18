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«Здесь никто не хочет работать»: кадровый кризис в ресторанном бизнесе

«Здесь никто не хочет работать»: кадровый кризис в ресторанном бизнесе
Иллюстрация: pixabay.com

В РФ и США многие рестораны не смогли возобновить работу после первой волны пандемии. Посетители выкладывают фотографии пустых закусочных KFC и McDonald’s с объявлениями «Мы закрыты. Нет сотрудников».

#РЕСТОРАНЫ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по ресторанному бизнесу. Летом 2021 года кадровый дефицит достиг своего пика — количество предложений от работодателей по всей России выросло вдвое, до 43 246 вакансий.

Среди основных причин нехватки кадров эксперты и участники рынка называют отъезд мигрантов, которые не смогли вернуться на рабочие места из-за закрытых границ и дорогих авиабилетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитиков HeadHunter. Россияне игнорируют такие вакансии, поскольку считают эту работу непрестижной и низкооплачиваемой.  

Наиболее дефицитные специалисты после оттока иностранцев — уборщик, котломойщик, коренщик. Ранее DK.RU рассказывал, что миграны старались завершить свои рабочие проекты и выехать из России к 15 июня. Причиной стали меры правительства РФ по урегулированию правового положения иностранцев

Трудности возникают и при поиске линейного персонала — сложнее всего закрыть позиции повара и кассира-баристы. Уволенные в пандемию курьеры массово идут в агрегаторы доставки. Кроме того, из-за массовых сокращений в пандемию репутация работодателей ухудшилась, а ряд кандидатов боятся новой волны пандемии и очередного локдауна.

В поиске персонала не помогает и рост средней заработной платы. Если в январе 2020 года работодатели в России в среднем предлагали сотрудникам ресторанно-гостиничного бизнеса 45 047 руб., то в июле 2021 года — 46 591 руб. в месяц. Но зарплатные ожидания сотрудников растут быстрее: в январе 2020 г. кандидаты просили 46 899 рублей в месяц, а в июле текущего года — 51 184 рублей. Эксперты считают, что повышение зарплат даже на треть не решит проблему: заведения потом неизбежно снизят зарплаты или повысит цены, так как арендная плата, себестоимость продуктов и налоги остаются прежними.

С той же проблемой столкнулась сфера общественного питания других стран. В 2021 г. каждый месяц общепит в США покидает 5% рабочей силы, в отрасли 1,2 млн незаполненных рабочих мест. После пандемии многие кафе и рестораны фастфуда в США просто не смогли открыться из-за нехватки кадров — сотрудники не вернулись на рабочие места. Нежелание возвращаться на работу эксперты связывали с повышенным на время пандемии пособием по безработице в США — $300–400 в неделю, что снизило мотивацию для возобновления работы.

Сразу после снятия ограничительных мер я побывал в Майами и своими глазами видел опустевшие кафе и рестораны, в том числе крупных сетей KFC и McDonald’s, — рассказал сооснователь ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов. — Посетители выкладывали в сети фотографии пустых закусочных и кофеен. На дверях висели объявления: «Мы закрыты. Нет сотрудников», «Здесь никто не хочет работать». Фото объявлений разлетелись по соцсетям.

Проблемы найма сохранились даже после отмены выплат пострадавших отраслей, отмечает The Columbus Dispatch.

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Автор: Андрей Широков
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