Глэмпинг-парк переехал на Уктус после конфликта с жильцами Мичуринского

Зона отдыха с беседками среди деревьев теперь находится на территории заброшенного стадиона по улице Щербакова. Предприниматель планирует запустить свой проект в сентябре.

Предприниматель Роман Сурин, который решил открыть первый в Екатеринбурге глэмпинг-парк, теперь переезжает на Уктус, после того, как жители Мичуринского поселка выступили против строительства беседок с банями рядом с домами.

На этом месте был стадион, правда, территория вся поросла травой, а поле оказалось закидано бутылками, всё в ужасном состоянии. Но мы его прибрали, выкосили траву, убрали мусор (несколько машин!). Здесь будет всё, как планировалось сделать в Мичуринском. Мы уже оборудовали лесенки, отсыпали дорожки. Сейчас доделываем помещения, расставляем мебель и украшения, — рассказал Е1 Роман Сурин.

Изначально предприниматель планировал открыть в Мичуринском глэмпинг «Скандинавия», с комфортными гостиничными номерами из морских контейнеров в природной обстановке. Однако местные жители выступили против такого проекта, испугавшись шума под окнами домов и вырубки леса, и обратились в мэрию Екатеринбурга. Предпринимателю пришлось отказаться от планов.

Глэмпинг начнет работу на территории заброшенного стадиона по улице Щербакова 1 сентября.

Мэрия с нами не договорилась, мэрия надавила на собственника и вынудила его попросить нас оттуда уйти. Даже не было никаких предложений, не было встречного движения. Просто был поставлен ультиматум. Это было сделано кулуарно, просто боязнь трусливых чиновников получить по шапке от федералов. Это оказалось победой абсурда, активисты говорили, что все куплено, все решается незаконными методами, и все, чего они боялись, оказалось таковым, — уточняет Роман Сурин.

Ранее DK.RU рассказывал, что эта история началась в мае 2021 г., когда началось строительство зоны отдыха с беседками и баней. Недовольные мичуринцы выходили на митинги и обращались за помощью к представителям власти. Выяснилось, что постройки для отдыха не соответствуют назначению земельного участка, и предпринимателю, который их поставил, было вынесено предписание освободить участок, после чего администрация предложила провести общественное голосование по поводу статуса земли.