Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.08
73,13
86,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жители Мичуринского проголосовали против беседок и бани под окнами домов

Жители Мичуринского проголосовали против беседок и бани под окнами домов
Иллюстрация: pixabay.com

Жильцы микрорайона предложили администрации города перевести участок в категорию городского леса, однако по закону это нельзя осуществить — земля находится в частной собственности.

#СТРОЙКА#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Со 2 июля по 6 августа администрация Екатеринбурга проводила общественные обсуждения по поводу назначения спорной территории в микрорайоне Мичуринский. На слушаниях было вынесено предложение перевести спорный участок из категории Ж-4 (зона среднеэтажной застройки) в Р-1 (зона отдыха населения). Из 55 участников голосования 49 высказались против перевода, сообщает ЕАН.

Эта история началась с того, что в мае 2021 г. под окнами жителей микрорайона началось строительство зоны отдыха с беседками и баней. Недовольные мичуринцы выходили на митинги и обращались за помощью к представителям власти. Выяснилось, что постройки для отдыха не соответствуют назначению земельного участка, и предпринимателю, который их поставил, было вынесено предписание освободить участок, после чего администрация предложила провести общественное голосование по поводу статуса земли.

Жители Мичуринского сделали встречное предложение — объединить спорный участок с прилегающим лесом и перевести в зону Р-3 (зона городских лесов). Это предложение было отклонено. Выяснилось, что указанная земля является частной собственностью и, по генеральному плану Екатеринбурга, находится в инфраструктурной зоне. Кроме того, лесохозяйственный регламент не предусматривает процедуру присоединения территорий к городским лесам.

Отметим, что общественные слушания имеют рекомендательный характер и не несут обязательных правовых последствий.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге случился более крупный земельный конфликт. Речь идет о проекте, реализуемом УГМК на месте недостроенной башни «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Она простояла заброшенной более 20 лет, а в 2017 г. стало известно, что две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Первый заплатил за недвижимость 200 млн руб., второй — ок. 45 млн руб. О совместной реализации нового проекта в этом месте речи не шло. В 2020 г. структура УГМК снесла свою часть здания. Попытки Олега Хабибуллина остановить снос не увенчались успехом.

Автор: Владимир Грибанов
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ценовые пропорции искажены. Дешевое жилье выросло в цене гораздо сильнее, чем комфортное»«Ценовые пропорции искажены. Дешевое жилье выросло в цене гораздо сильнее, чем комфортное»
  • Свердловские депутаты не стали отстаивать интересы металлургов перед МишустинымСвердловские депутаты не стали отстаивать интересы металлургов перед Мишустиным
  • Свердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. Кредиты не в счетСвердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. Кредиты не в счет
  • 87% российских врачей жалуются на нехватку кадров из-за пандемии COVID-1987% российских врачей жалуются на нехватку кадров из-за пандемии COVID-19
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.