Жители Мичуринского проголосовали против беседок и бани под окнами домов

Жильцы микрорайона предложили администрации города перевести участок в категорию городского леса, однако по закону это нельзя осуществить — земля находится в частной собственности.

Со 2 июля по 6 августа администрация Екатеринбурга проводила общественные обсуждения по поводу назначения спорной территории в микрорайоне Мичуринский. На слушаниях было вынесено предложение перевести спорный участок из категории Ж-4 (зона среднеэтажной застройки) в Р-1 (зона отдыха населения). Из 55 участников голосования 49 высказались против перевода, сообщает ЕАН.

Эта история началась с того, что в мае 2021 г. под окнами жителей микрорайона началось строительство зоны отдыха с беседками и баней. Недовольные мичуринцы выходили на митинги и обращались за помощью к представителям власти. Выяснилось, что постройки для отдыха не соответствуют назначению земельного участка, и предпринимателю, который их поставил, было вынесено предписание освободить участок, после чего администрация предложила провести общественное голосование по поводу статуса земли.

Жители Мичуринского сделали встречное предложение — объединить спорный участок с прилегающим лесом и перевести в зону Р-3 (зона городских лесов). Это предложение было отклонено. Выяснилось, что указанная земля является частной собственностью и, по генеральному плану Екатеринбурга, находится в инфраструктурной зоне. Кроме того, лесохозяйственный регламент не предусматривает процедуру присоединения территорий к городским лесам.

Отметим, что общественные слушания имеют рекомендательный характер и не несут обязательных правовых последствий.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге случился более крупный земельный конфликт. Речь идет о проекте, реализуемом УГМК на месте недостроенной башни «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Она простояла заброшенной более 20 лет, а в 2017 г. стало известно, что две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Первый заплатил за недвижимость 200 млн руб., второй — ок. 45 млн руб. О совместной реализации нового проекта в этом месте речи не шло. В 2020 г. структура УГМК снесла свою часть здания. Попытки Олега Хабибуллина остановить снос не увенчались успехом.