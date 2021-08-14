Люди отдают все, в полиции крутят у виска. Российскому ученому угрожают «спасители из ЦБ»

«Ваш счет скомпрометирован, срочно снимайте деньги и переводите нам»... Сценарий, на который попадаются и молодые, и пенсионеры, кажется, не интересует силовиков. Ведь официально все «по доброй воле».

Ситуация банальная и примитивная — именно такими словами описывает Анатолий Сергеевич А., российский ученый, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Вычислительного Центра РАН произошедшее с ним.

А произошло вот что. 81-летнему ученому, который продолжает работать и сейчас, позвонили из… Центробанка. Рассказали, что его сберегательные счета под угрозой, так как в банке кто-то «слил» информацию о клиентах и сейчас проводится «сверхсекретное внутреннее расследование».

Далее — по стандартной схеме. Анатолию Сергеевичу предложили срочно снять деньги со счетов и перевести их на «другие, более защищенные счета». Собеседница, представившаяся Фроловой Викторией Олеговной, была настолько убедительна, что бодрый и ясно мыслящий пенсионер на следующий день снял 1,5 млн руб. со своего счета в Сбербанке и перевел на неизвестные счета, в Барнаул и Междуреченск. Более того: для того, чтобы перевести эти 1,5 млн руб., ему пришлось несколько часов стоять у банкомата «Открытия», который для перевода принимает только по три пятитысячных банкноты за раз.

Это сценарий, который уже не раз описывали в СМИ, на эти звонки в разных частях страны реагировали и 30-летние служащие, и бизнесмены и, конечно, пенсионеры, которые практически всю сознательную жизнь прожили в СССР, где не доверять звонкам от полиции или банка было попросту невероятно.

Но в случае с Анатолием Сергеевичем ситуация зашла еще дальше, приняв угрожающий жизни характер. После того, как он перевел первый транш мошенникам и отказался продолжать, так как физически устал от самого процесса «общения» с банкоматом, «сотрудница Центробанка» предложила продолжить завтра и пожелала спокойного отдыха. Но спустя несколько часов неизвестные люди начали звонить ученому по телефону и в квартиру (сначала в домофон, установленный на входе в подъезд, а затем и на этаже внутри подъезда).

Они поняли, что у меня есть деньги, они начали просто нагло и грубо пытаться их отобрать, — анализирует ситуацию ученый.

Он обратился к знакомым в силовые ведомства, которые, быстро оценив ситуацию, запретили пенсионеру открывать дверь кому бы то ни было и разговаривать с кем-то кроме знакомых.

Конечно, попытался Анатолий Сергеевич и обратиться в полицию. В ближайшем отделении от пенсионера заявление приняли, но посоветовав идти в прокуратуру, так как они «точно ничего сделать не смогут». В прокуратуре ученого выслушали и сказали… приходить через день, так как «работы много, вы с такими проблемами постоянно приходите».

Итог —пенсионер остался с проблемой один на один, с реальной угрозой жизни, ведь мошенники точно знают не только сколько денег у него на сберегательном счете, но и где он живет, его номер телефона.

Она очень уверенно и человечно со мной говорила, — объясняет свой поступок Анатолий Сергеевич. — Сказала, что волнуется и хочет защитить мои сбережения от мошенников. Даже вызвала мне такси, чтобы доехать до банкомата. А когда я сказал, что устал переводить деньги этими траншами по 15 тысяч, сказала, что понимает, я могу отдохнуть, и мы продолжим завтра.

Более того, после первого перевода денег на электронную почту ученого пришли документы, якобы подтверждающие перевод. Под видом письма из Центробанка сообщалось, что «возбуждено уголовное дело, открыт новый счет, с повышенной ставкой вклада в качестве моральной компенсации».

Скриншот «документа Сбербанка», пришедшего на почту ученого после перевода денег

«Ученого откровенно пасут. Они понимают, что у него есть деньги, есть квартира, и просто нагло вымогают все, что могут. Запугивают человека, который привык верить органам и ведомствам», —так комментирует ситуацию хороший приятель Анатолия Сергеевича, первым пришедший на помощь.

По его мнению, эту проблему в России сейчас освещают совсем не в том свете, в котором нужно.

Стариков выставляют идиотами, которые верят мошенникам, над ними смеются. А это просто люди советского толка, это люди, которые всегда доверяли властями и считают, что о них позаботится страна, которой они отдали всю жизнь. Но это, увы, не так.

И пока известный математик, закрывшись в своей квартире в Москве, пытается остаться живым и здоровым, другие пенсионеры отдают все, что накопили за тяжелые годы работы, свои «гробовые деньги», мошенникам. И хорошо, если все заканчивается только деньгами.

В стране орудуют отлично психологически натренированные мошенники, отбирая у россиян сколько смогут: с одного 100 000 руб., с другого 10 млн руб. Отдайте сколько можете, а после над вами посмеются и покрутят у виска. Увы, но сегодня в России именно так расценивается работа организованной банды мошенников.

Общей аналитики того, как много россиян пострадали от звонков банковских мошенников, нет. Но известно, что в апреле 2021 г. число подобных телефонных звонков клиентам российских банков выросло в разы. Чаще всего они представляются сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и Центробанка.

Число таких звонков в апреле 2021 г. увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем 2020-го — февралем 2021 г. Пик активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, — рассказывал РБК в мае этого года аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Россиянам советуют при поступлении подобного звонка уточнить личность звонящего: спросить его фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев подчеркивает:

Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, это абсолютная неправда.

Интересно и то, что в сети уже можно встретить рекламу компаний, которые предлагают «за разумные деньги» стать заменой полиции и прокуратуры: разыскать мошенников и вернуть переведенные им деньги.

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