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Мошенники оживились в ожидании августовских выплат школьникам. Они собирают данные

Мошенники оживились в ожидании августовских выплат школьникам. Они собирают данные
Иллюстрация: pixabay.com

Очередные общероссийские выплаты заинтересовали злоумышленников. Эксперты подчеркивают, что их целью являются совсем не 10 000 руб., а данные о получателе.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

Выплаты по 10 000 руб. на школьников, введенные правительством России, мошенники могут использовать для наживы.

В эфире Business FM гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал, что злоумышленники могут использовать выплаты нестандартно. При этом мошенников будут интересовать скорее не 10 000 руб., а персональные данные россиян.

Под предлогом выплат мошенники могут звонить, чтобы собирать информацию о вас, о членах вашей семьи. И эту информацию они будут использовать для более серьезных мошенничеств: не на 10 000 тыс будут пытаться вас ограбить, а на куда более крупные суммы, — сказал эксперт.

Роман Ромачев рекомендовал родителям не распространяться о членах своей семьи, не обсуждать с неизвестными по телефону этот и подобные вопросы.

Также мошенники могут создавать поддельные сайты, схожие по внешнему виду с сайтом госуслуг или страницами банков, а после отправлять сообщения со ссылками, по которым якобы нужно перейти, чтобы получить информацию о выплате.

Ранее на DK.RU: Банковские мошенники стали обещать бонусы за вакцинацию. Как не стать их жертвой

Рассылки, в которых граждан просят пройти опрос для мгновенного получения денег, уже были замечены.

Напомним, о выплатах на школьников к началу учебного года ранее заявил президент Владимир Путин. Заявление на выплату можно подать с 15 июля на портале госуслуг, перечислять средства начнут во второй половине августа.

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Автор: Александра Клименко
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