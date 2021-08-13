Список дел давит на психику? Два шага спасут вас от стресса

Когда задач накапливается слишком много, браться за них страшнее день за днем. Но способ перестать бояться и испытывать давление есть, и он доступен всем. Совет психолога.

Известный психолог, писатель и блогер Лео Бабаута дал свои советы тем, у кого скопилась куча дел.

В своей колонке он рассказывает, как после месячного перерыва вернулся к работе и понял, что накопившиеся дела просто подавляют его.

Я чувствовал огромное сопротивление и переживал по поводу того, сколько всего нужно сделать.

Психолог решил, что эта ситуация — отличная тренировочная площадка, а от процесса можно даже получить удовольствие. Помогли Бабаута две практики:

Один вдох за один раз.

Находить удовольствие в задаче.

Один вдох за один раз

Накопившаяся куча дел кажется невыносимой, вы испытываете стресс и не понимаете, с какой стороны подойти к делам? Справился с этим так.

Сначала составляю список задач, которые нужно выполнить. Скорее всего, он получится длинным. Этот список поможет держать на виду все дела, но он же вызывает подавленность. Не зацикливайтесь на нем, просто переходите к следующему шагу.

После общего списка я составляю короткий список того, на чем нужно сосредоточиться сегодня. Стараюсь, чтобы он был коротким, не вызывал паники внутри. Если вы составили такой список и все равно содрогаетесь — сокращайте.

Затем я выбираю одну задачу и сосредотачиваюсь на ней. Маленькая, вполне выполнимая задача нужна, чтобы набрать обороты.

Тогда эта задача становится всем моим миром. Это то же самое, что медитация — один вдох за один раз, одна задача за один раз. Когда мой разум начинает думать об остальных пунктах из списка… я просто возвращаюсь к этой задаче и полностью сосредотачиваюсь на ней.

Порой даже это не помогает избавиться от чувства подавленности. В этом случае я думаю о куче дел так: у меня остались миллионы вдохов в жизни. Я не могу сделать их все сразу, да и не хочу! Так что я делаю по одному вдоху за раз.

Один вдох за один раз — и не пытайтесь сделать все сразу.

Найдите удовольствие в задаче

Итак, разбираемся с делами по одной задаче. Проблема в том, что мы часто просто пытаемся разделаться со списком, без симпатии к самим делам.

Что, если бы задачи приносили вам удовольствие? Они могли бы стать приключением или способом выразить свою любовь к миру и жизни.

Когда я выуживаю одну задачу из омута и полностью сосредотачиваюсь на ней… то стараюсь понять, почему она меня так заботит. И нахожу повод загореться этим делом. Я ищу причину полюбить то, что делаю, и полностью отдаюсь этому.

Если полюбить задачу не получается, я берусь за нее как человек, влюбленный в жизнь. Я нахожу радость, танец, музыку, приключения в этой задаче. В каждой задаче есть такая возможность. Просто нужно найти ее.

Ищите, чем задача может привлечь вас, и дела станут куда приятнее.

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