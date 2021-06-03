Вы составляете график и план на год, а неопределенность уничтожает их. Полюбите это

Люди любят твердую почву под ногами, но только форс-мажоры и постоянные перемены помогают нам двигаться вперед. Неопределенность должна вдохновлять вас, учитесь этому.

Психолог и писатель Лео Бабаута считает, что неопределенность можно и даже нужно любить. Вот что он пишет в своем блоге:

— Большинство людей имеют очень сложные отношения с неопределенностью, хотя многие об этом даже не задумываются. Но именно она порождает прокрастинацию, подавленность, отвлечение, беспокойство, разочарование, самобичевание, проблемы с формированием или отказом от привычек, проблемы со здоровьем, странные отношения, финансовые трудности, проблемы контроля, перфекционизм.

Да, в основе всех этих несчастий — неопределенность. Мы ее не любим и боимся, пытаемся всеми силами избежать и контролировать. Проблема в том, что неопределенность неизбежна в жизни каждого, мы живем в мире неопределенности.

Хорошая новость: не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. Она даже может приносить радость, ею можно наслаждаться. Если вам удастся выйти на этот уровень отношений с неопределенностью, ваш мир станет иным, в нем будет больше радости и свободы. Вы сможете взять на себя все, что хотите.

Как это сделать?

Неопределенность противна нам на уровне инстинктов. Но на самом деле без нее жить было бы очень скучно. Представьте: вы смотрите фильм и всегда знаете, чем он закончится. Или снова и снова читаете одну книгу. Люди хотят сюрпризов, приключений и возможностей.

Неопределенность — это пространство для обучения: тот, кто во всем уверен, не учится ничему новому. Это пространство, в котором мы строим отношения, творим, делаем что-то новое. Это место открытий, игр, роста. Это необходимое условие для развития.

Вспомните мгновения, когда вы чувствовали больше всего радости и смысла: они наверняка были наполнены восхитительной неопределенностью. Просто представьте, что вы отправляетесь в неизвестность, вас ждет приключение, ощутите удовольствие от неопределенности.

Обратите внимание на неопределенность в своей жизни прямо сейчас: есть ли способ быть заранее благодарным за нее? Вы можете смаковать ее словно великолепное блюдо? Попробуйте открыться этой жизненной неопределенности и полюбить ее, ведь она несет множество возможностей.

Практикум

Конечно, так изменить отношение к неопределенности просто по взмаху руки многие не смогут. Люди любят расписание, контроль и твердую почву под ногами. Но жизнь постоянно выбивает у нас эту почву из-под ног. Может быть, к этому предложению стоит добавить «к счастью», ведь без неопределенности и зыбучих песков под ногами жизнь была бы скучной и бессмысленной.

Как же научиться радоваться неопределенности? Практиковаться.

Например, можно обратить внимание на неопределенность в какой-то рабочей задаче. Скорее всего, вы всеми силами ее избегаете и даже телесные ощущения при мысли о ней меняются. Да, именно так наше тело чувствует неопределенность. Прочувствуйте это и запомните.

Дайте себе 10 минут, побудьте наедине с этим ощущением и страхами. Да, вы не знаете результата, но ведь в этом есть и нечто положительное. Попробуйте оценить задачу со всех сторон, что нужно сделать, чтобы решить ее захотелось поскорее?

Двигайтесь. Дайте телу движение, это может быть как зарядка, так и простая прогулка по коридору. После того, как тело получило движение, оглядитесь: мир постоянно меняется, и это прекрасно. Вы живете в этом мире, у вас есть возможность что-то делать, принимать решение. И это очень здорово.

Так какое удовольствие можно получить от неоднозначной рабочей задачи прямо сейчас? Наверняка вы уже знаете.

Практикуйтесь, и ваша жизнь точно изменится к лучшему.

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