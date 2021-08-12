Дело о госизмене. По инициативе ФСБ арестован российский научный деятель

Ученый Александр Куранов является востребованным специалистом международного уровня. Он занимался разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Новое громкое дело об измене родине рассмотрели в четверг, 12 августа, в Лефортовском суде города Москвы. Генеральный директор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов арестован на два месяца — до 9 октября. Предприятие, о котором идет речь, входит в состав оборонного холдинга «Ленинец» Анатолия Турчака.

Детали дела не раскрываются, но известно, что арест ученого был инициирован ФСБ, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге — и сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения.

В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Александр Куранов — доктор технических наук, специалист в области физики и химии плазмы и автор более 120 научных работ. Следствие считает, что Куранов передал содержащие гостайну сведения о научных разработках в области гиперзвуковых технологий гражданину иностранного государства. Ученый, в частности, руководил экспериментальными исследованиями под кодовым названием «Аякс». Речь идёт о создании летательного аппарата, который может перемещаться с гиперзвуковой скоростью.

Так же известно, что в 2018 году НИПГС заключило контракт на 16 млн руб. с Московским авиационным институтом (МАИ) на выполнение научно-исследовательской работы по теме разработка способов активной нейтрализации статических зарядов летательных аппаратов. Связано ли задержание ученого с этими разработками пока не уточняется. ФСБ пока не предъявила официальных обвинений Куранову.

Добавим, сейчас в России расследуется другое громкое дело о госизмене. Соответствующие обвинения предъявлены Ивану Сафронову — советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей». Его арестовали 7 июля 2020 г., сообщал DK.RU.