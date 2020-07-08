«Оказаться тайной может что угодно». Экс-спецкора Сафронова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы вечером 7 июля арестовал до 6 сентября бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, ныне занимающего пост советника гендиректора «Роскосмоса», по обвинению в госизмене. По версии следствия, Сафронов в 2017 г. передал информацию о военном сотрудничестве России с одной из ближневосточных стран чешским спецслужбам, которые якобы завербовали его еще в 2012 г. — тогда журналисту было 21-22 года.

Однако никакой информации по делу нет, а ее носители не смогут ничего разглашать, сказал руководитель Международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Следствие сделает все, чтобы предотвратить появление информации о деле в публичном поле, возможно, о сути обвинения станет известно только перед судом, считает Чиков.

По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, в деле не было засекреченных документов: «Ни перехваченных имейлов, ни телефонных разговоров, никаких таких материалов следствие сегодня не представило». Следователь говорил, что о журналистской деятельности в деле речи не идет, уточнил адвокат. Однако сам Иван Сафронов однозначно связывает уголовное дело со своей работой в качестве журналиста.

По данным «Коммерсанта», ФСБ прослушивала телефон Сафронова и читала его почту. Об этом изданию стало известно из ходайтайства следствия об аресте журналиста: следователи привели данные о том, что его вина доказывается результатами трех по делу экспертиз, а также «прослушками» переговоров и данными его почтовых отправлений.

Он работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, писал на темы оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и космоса и был уволен после заметки о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко — после этого в знак протеста из газеты уволился весь отдел политики, называя действия акционеров и руководства издания цензурой.

С июня 2019 по март 2020 г. работал в газете «Ведомости», освещая практически такие же темы. С приходом нового главного редактора Андрея Шмарова он уволился из издания, и в мае начал работать в «Роскосмосе», отвечая за внутреннюю информационную политику госкорпорации и ее предприятий. При этом Сафронов не имел допуска к секретной информации, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив также, что несколько лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям, и не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности.

В России впервые расследуется дело о госизмене в отношении известного и профессионального журналиста, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский, который не верит в вину Сафронова. Тот как журналист не имел допуска к гостайне и не занимался специальным сбором сведений об армии и оборонной промышленности, собирая информацию только для своих публикаций, отмечает эксперт.

Почему дело Сафронова важно для всех

Ст. 275 УК РФ «Государственная измена» весьма размыта, что позволяет привлечь к ответственности по ней практически всех.