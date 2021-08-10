Эти старики сохранили память 20-летних. Кто такие суперэйджеры и как они уберегли мозг

Нейроны нашего мозга не вечны, как и мы сами. Но есть люди, которые и в 80 имеют память и скорость ума молодежи. Исследования показали, что это, вероятно, следствие образа жизни.

Мозг некоторых людей не теряет пластичность с возрастом. Людей старше 60 лет, которые сохраняют ясность ума и остроту памяти на уровне молодежи, принято называть активными долгожителями, или суперэйджерами, пишет Reminder.

Исследования доказали, что такие люди выполняют тесты на память так же хорошо, как молодые (18-32 года), а нейронные структуры в их мозге остаются целыми и отлично функционируют, хотя традиционно с возрастом они атрофируются. Понимание того, как это возможно и как же функционирует мозг суперэйджеров, возможно, поможет предотвратить деменцию у остальных пожилых людей.

Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что даже в процессе обучения мог активных долгожителей работает так, как будто ему только 20 лет.

В эксперименте участвовали 40 пожилых людей (средний возраст 67 лет) и 41 молодой человек (средний возраст 25 лет). Все они должны были запомнить максимум картинок с описаниями и выполнить тесты. Например, вспомнить подпись к изображению. Все время эксперимента за активностью мозга следили при помощи фМРТ.

Оказалось, что во время обучения мозг некоторых пожилых людей работал не так, как у их ровесников. Была выявлена активность в латеральной затылочно-височной извилине и в парагиппокампальной извилине — это участки, которые отвечают за распознавание объектов, лиц и сцен. В этих областях нейронные цепочки у суперэйджеров были намного разнообразнее и лучше воспроизводили новые сигналы, это говорит о большей обучаемости и пластичности мозга. По нейронной структуре и эффективности работы их мозг был похож на мозг молодых людей. Так что справиться с тестами им было точно намного легче, чем ровесникам.

Авторы исследования пишут, что такие способности мозга не зависели от возраста пожилого человека, у 60-летних мозг был так же работоспособен, как и у 80-летних.

Почему их мозг сохраняется в такой прекрасной форме, пока неясно. Пока ученые предполагают, что сохранить ясность ума значительно помогают здоровое питание и регулярная физическая активность. Наблюдения за активными долгожителями показали, что определенную роль могут играть и стремление узнавать и пробовать новое, а также контроль стресса.

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