Этим стоит заняться в постели. Для чего сомнологи советуют использовать спальню

Никаких гаджетов, телевизоров и выяснения отношений — иначе есть риск разрушить сон очень надолго. Но есть вещи, которымм заняться в постели можно и даже нужно. Утром или вечером — выбирайте сами.

Сомнологи давно говорят: кровать — место исключительно для сна и секса. Споры, поиск решения проблем, зависание в гаджетах, просмотр телепрограмм и работа должны происходить совсем в других местах. Однако есть еще кое-что, что можно и нужно делать в постели, не боясь потерь для собственного здоровья/спокойствия/психики.

Гоша Семенов, СЕО компании инновационных товаров для сна Blue Sleep, рассказал РБК Стиль о некоторых занятиях, которые стоит опробовать, лежа в постели.

Фото: pixabay.com

Гимнастика

Все знают, что ежедневные физнагрузки принципиально важны для здоровья. Но уговорить себя на зарядку, если нет соответствующей привычки, очень непросто. Можно попробовать начать с постели.

Мягкую растяжку можно делать как вечером, так и утром. Несколько упражнений вечером расслабят позвоночник и мышцы, помогут быстрее заснуть. Утром «разбудите» тело от ночного сна и взбодритесь. Австралийские ученые доказали, что утренние упражнения напрямую влияют на продуктивность мозга в течение всего дня.

Для утренних минут подойдет известное многим упражнение «перевернутый таракан», которое дает лимфодренажный эффект и бодрит. Лежа на спине поднимите ноги и руки вверх перпендикулярно туловищу и быстро и мелко трясите ими в течение минуты. Со стороны это выглядит забавно, но ноги точно начнут отекать намного меньше.

Утренние страницы

В первые минуты после пробуждения мозг находится в особенном состоянии: он восстановился за ночь и еще не занят повседневной рутиной. Именно поэтому психологи рекомендуют сразу после пробуждения записывать свои мысли.

Это помогает вывести мысли на новый уровень осознания и развить творческие способности. Утренние записи помогают упорядочить события, разобраться в себе, освободить мозг от чрезмерной нагрузки и «спама». Суть в том, чтобы записывать все, что приходит в голову, без разделения на «хорошие» и «плохие» мысли.

Фото: pixabay.com

Чтение книг

Спокойное чтение — огромное удовольствие и перерыв в ежедневной суматохе. Чтение отлично помогает расслабиться вечером или настроиться на день утром.

Интересная книга полностью поглощает мысли, концентрирует эмоции, помогает отвлечься от рутинных забот. Во время чтения расслабляются мышцы, замедляются дыхание и ритм сердца. Книга — лучшая альтернатива гаджетам в постели.

Медитация

Ученые уверены, что медитация помогает научиться лучше понимать себя, ощущать тело и слышать голос интуиции. Но на нее часто нет времени.

Чтобы не откладывать на потом, начните медитировать прямо в кровати. Делать это можно перед сном, чтобы быстрее расслабиться и настроиться на отдых, или сразу после пробуждения, чтобы настроить ум на спокойную работу и продуктивный день. Если выбираете вечернюю медитацию, выдох должен быть длиннее, чем вдох: это помогает переключить нервную систему в режим отдыха. Утром просто дышите полной грудью.

Фото: pixabay.com

Музыка

Музыка мгновенно влияет на настроение, используйте это. Спокойные классические композиции вечером помогут легко заснуть. На утренний будильник можно поставить любимую энергичную мелодию, тогда пробуждение будет приятнее.

Периодически меняйте список композиций, ищите именно то, что нравится вам и заряжает нужным настроением.

Читайте также: «А куда бежим? Учеными доказано, что особые процессы в мозгу происходят во время пауз»